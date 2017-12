Zwei Fremde kämpfen ums Überleben Thriller „Zwischen zwei Leben“ startet im Papenburger Kino

Papenburg. Im Kino Papenburg starten am heutigen Donnerstag, 7. Dezember 2017 , der Thriller „Zwischen zwei Leben – The Mountain between us“, die Komödie „Daddy’s Home“ und der Trickfilm „Bo und der Weihnachtsstern“. Auf dem Programm der VHS-Filmrolle steht das Drama „Maudie“.

Der Neustart Zwischen zwei Leben – The Mountain between us erzählt die Geschichte der Fotojournalistin Alex (Kate Winslet) und des Neurochirurgen Ben (Idris Elba), die sich an einem Flughafen kennenlernen. Da ihr Flug aufgrund schlechten Wetters gecancelt wird, tun die beiden Fremden sich zusammen und chartern gemeinsam eine Maschine. Unglücklicherweise erleidet ihr Pilot während des Fluges einen Herzinfarkt, und die Maschine stürzt in einem unzugänglichen Bergmassiv ab. Wie durch ein Wunder überleben die zwei Passagiere den Crash, ob sie sich aber in Sicherheit zu bringen vermögen, ist mehr als zweifelhaft...

In der Komödie Daddy’s Home haben sich der spießige, übervorsichtige Brad Whitaker (Will Ferell) und der draufgängerische Dusty Mayron (Mark Wahlberg) miteinander arrangiert. Die beiden ehemaligen Streithähne teilen sich die Aufgabe eines Vaters in der gemeinsamen Patchwork-Familie: Brad ist zwar jetzt mit Dustys Exfrau Sara verheiratet, aber um die drei Kinder kümmern sie sich alle zusammen. Das funktioniert abgesehen von ein paar Sticheleien und Meinungsverschiedenheiten gut. Doch neue Gefahr droht, als sich über Weihnachten die Väter von Brad und Dusty ankündigen.

In dem Familienfilm Bo und der Weihnachtsstern wünscht sich der Esel Bo nichts sehnlicher als dem Alltagstrott und der kräftezehrenden Arbeit an der Dorfmühle zu entfliehen. So nimmt er eines Tages all seinen Mut zusammen und reißt aus. Endlich in Freiheit, trifft der kleine, aber tapfere Esel auf das Schaf Ruth, das seine Herde aus den Augen verloren hat, und die Taube Dave, die noch große Pläne hat. Gemeinsam mit drei Kamelen und einer ganzen Herde außergewöhnlicher Stalltiere folgt das Trio einem großen, hellen Stern am Horizont.

Anzeige Anzeige

Das Drama Maudie wird von kommendem Montag, 11., bis Mittwoch, 13. Dezember, jeweils um 17 und 20 Uhr in der VHS-Filmrolle gezeigt. Im Kanada der 1930er-Jahre lebt Everett Lewis (Ethan Hawke) als Fischhändler zurückgezogen an der Ostküste. Gegen die Einsamkeit und für etwas Ordnung in seiner kleinen Kate entscheidet er sich, eine Haushälterin zu engagieren.

Aber auf seine Annonce meldet sich einzig Maud Dowley (Sally Hawkins). Als Kind an rheumatischer Arthritis erkrankt, ist sie sehr zierlich, humpelt und ihre Hände sind verkrüppelt. Maud hat nur einen Wunsch, sie will weg von der Familie, die ihr nichts zutraut. Und sie will malen. Die ersten Ölfarben bekommt sie von Everett geschenkt.