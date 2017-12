Nächster Künstler für NDR-2-Festival 2018 in Papenburg MEC öffnen

Kommen an die Meyer Werft: Theo Hutchcraft (l.) und Adam Anderson von „Hurts“. Foto: Hannover Concerts

Papenburg. Der Veranstalter des NDR-2-Festivals in Papenburg am Samstag, 1. September 2018, Hannover Concerts, hat den fünften Künstler bekannt gegeben. Auch die britische Band „Hurts“ wird auf der Bühne an der Meyer Werft stehen.