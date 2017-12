Für hervorragende Qualität Jaguar Land Rover zeichnet KS Gleitlager in Papenburg aus

Papenburg. KS Gleitlager in Papenburg hat den Jaguar Land Rover Quality (JLRQ) Award verliehen bekommen. Damit würdigt der größte britische Autohersteller die Qualität und die Entwicklungsleistungen des Papenburger Werkes.

„Der Award ist eine Auszeichnung, für die hervorragende Arbeit, die an diesem Standort geleistet wird“, sagte Bob Jay, Manager für Qualitätssicherung beim Jaguar Land Rover Motorenentwicklungs-Zentrum in Wolverhampton. Jeder einzelne Mitarbeiter im Papenburger Werk trage seinen Teil dazu bei. „Sie stellen konstant gute Produkte her und tragen so zu der hohen Qualität unserer Fahrzeuge bei“, erklärte Jay.

Seit 2015 hat KS Gleitlager rund 11,16 Millionen seiner hochpräzisen Lagerschalen für Verbrennungsmotoren an das britische Werk geliefert. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben des Managers knapp 5,5 Millionen. „Davon war kein Einziges defekt, das ist eine außergewöhnliche Leistung“, lobte Jay die Qualität des Papenburger Unternehmens.

Einer der besten Zulieferer

Kriterien für die Auszeichnung waren neben der Qualität auch die verlässliche Lieferung sowie die Weiterentwicklung der Produkte. In einem speziellen System können die Firmen Punkte erzielen. Jay zufolge liegt der Basiswert bei 1000 Punkten, die KS Gleitlager läge bei 1200 und gehöre damit zu den besten zehn Zulieferern. Insgesamt erhält das britische Werk von knapp 300 Firmen Teile für ihre Motoren. In diesem Jahr wurden lediglich sieben Zulieferer mit dem JLRQ Award ausgezeichnet.

„Es ist eine große Ehre, diesen Award zu bekommen“, freute sich Werksleiter Heinbert Langner. Jaguar Land Rover sei ein weltweit erfolgreiches Unternehmen und für den Standort Papenburg als Kunde sehr wichtig. „Ich bin stolz, dass wir mit unseren Lagerschalen zu dem Erfolg beitragen“, sagte Langner. Die Auszeichnung sei eine große Motivation für die Zukunft.

Zukunftsängste

Gerade im Hinblick auf das Thema Elektromobilität müsse das Unternehmen auch neue Technologien entwickeln. „Zukunftsängste sind schon da“, gesteht der Werksleiter. Keiner wisse, wie genau es mit Verbrennungsmotoren und damit auch den Gleitlagern weitergeht. Allerdings ist er sich sicher, dass die Zeit dafür noch lange nicht abgelaufen ist. Dennoch investiere das Unternehmen bereits jetzt in Industriemotoren und versuche, sich in diesem Gebiet weiterzuentwickeln.

Bei KS Gleitlager sind derzeit etwa 430 Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich produziert das Papenburger Werk des Unternehmens, das zur Rheinmetall-Unternehmesgruppe gehört, etwa 95 Millionen Lagerschalen für die internationale Automobilindustrie sowie 15.000 Tonnen Speziallagerungen für die Armaturenindustrie und den Maschinenbau. 2016 erzielte KS Gleitlager einen Umsatz von rund 115 Millionen Euro.