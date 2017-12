Kinderpornografische Inhalte Zwei Jahre Haft für 23-Jährigen aus nördlichem Emsland

Papenburg/Osnabrück. Wegen des Besitzes und der Weitergabe von Fotos und Filmsequenzen kinderpornografischen Inhalts hat eine Berufungskammer des Landgerichts Osnabrück einen 23-Jährigen aus dem nördlichen Emsland zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Aussetzung der Strafe zur Bewährung schloss das Gericht wegen der einschlägigen Vorbestrafung des Angeklagten aus.

Sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf zwei Computern des Angeklagten hatten Beamte im Frühsommer 2016 kinderpornografische Bilder sicherstellen können. Der Angeklagte war bereits im Jahr zuvor sowie 2012 einschlägig in Erscheinung getreten und so im Visier der Ermittler geblieben. Insgesamt waren es 15 Fotos und Filmsequenzen, die der 23-Jährige in seinem Besitz gehabt und zum Teil auch an andere weitergegeben hatte.

Der Gesetzgeber hat das Strafmaß in einem solchen Fall für jede Einzeltat auf eine Dauer von drei Monaten bis fünf Jahren festgesetzt. Vom Amtsgericht in Papenburg war der Emsländer, der ein volles Geständnis abgelegt und zum Zeitpunkt des Verfahrens an einer Therapie teilgenommen hatte, im Juni 2017 zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Die Amtsrichterin hatte für jede der Einzeltaten vier Monate verhängt und daraus die Gesamtstrafe gebildet. Gegen den Spruch war von der Staatsanwaltschaft Hannover, die in Fällen von Kinderpornografie die Anklage führt, Berufung eingelegt worden. In der Behörde war das Strafmaß als zu milde empfunden worden. Auch der Angeklagte war in die Berufung gegangen.

Keine positive Sozialprognose

Im Mittelpunkt des Berufungsverfahrens vor dem Landgericht standen die bisherigen Verurteilungen des 23-Jährigen. 2012 war er wegen des Missbrauchs von zwei Minderjährigen verurteilt worden, 2015 wegen des Besitzes und Weitergebens von pornografischen Bildern. Nur knapp ein halbes Jahr nach jener Verurteilung war er dann wieder straffällig geworden. Wie ein Gutachter erklärte, hatte sich der Angeklagte zum Zeitpunkt des Verfahrens zwar selbst in eine Therapie begeben, diese aber nach kurzer Zeit abgebrochen. Der Experte skizzierte den Angeklagten in seinem Bericht als stark rückfallgefährdet und wollte keine positive Sozialprognose abgeben.

Das Urteil der Berufungskammer fiel jetzt deutlich härter aus als das der Erstinstanz. In der Begründung wies der Vorsitzende der 5. Kleinen Strafkammer auf die drastischen Darstellungen auf den Fotos hin, die sich im Besitz des Angeklagten befunden hatten. „Dort wird schlimmstes Missbrauchsgeschehen an sehr jungen Mädchen gezeigt, das zum Teil über einen längeren Zeitraum gewährt haben muss“, machte er deutlich. Er hob zudem die „exorbitant hohe Rückfallgeschwindigkeit“ des Angeklagten nach dessen letzter Verurteilung hervor. Die Kammer habe keinen Grund anzunehmen, dass es nicht wieder zu dieser Art von Vorfällen kommen könnte und verhängte deshalb die Haftstrafe von zwei Jahren, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.