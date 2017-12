Tag der offenen Tür am 10. Dezember Kinderhospiz in Papenburg kurz vor der Eröffnung

In der Endphase sind die Arbeiten für die Anlaufstelle eines ambulanten Kinderhospizes des Papenburger Vereins Helpful am Vosseberg. Am Sonntag feiert der Verein die Eröffnung. Foto: Christian Belling

Papenburg. Am Sonntag, 10. Dezember, eröffnet der Verein Helpful am Papenburger Vosseberg seine Anlaufstelle eines ambulanten Kinderhospizes. Die Arbeiten in dem Gebäude sind in der finalen Phase.