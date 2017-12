Preis für Thomas Claußen Stiftung zeichnet Lehrer an Gymnasium Papenburg aus

pm/gs Papenburg/Hannover. Thomas Claußen, Lehrer am Gymnasium Papenburg, zählt zu den aktuellen Preisträgern der Stiftung Niedersachsenmetall.

Anlässlich des Bildungsforums 2017 zeichnete die Stiftung insgesamt vier Lehrer der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) für ihre herausragende Arbeit aus. Vor rund 400 geladenen Gästen in der Galerie Herrenhausen nahm Claußen mit Kollegen aus Hildesheim, Laatzen und Lüneburg ihre Urkunden von Ministerpräsident Stephan Weil und dem Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, Joachim Kreuzburg, entgegen.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stiftung weiter heißt, hatte eine Jury zuvor die Preisträger für die drei Hauptpreise in Höhe von je 5000 Euro und den Sonderpreis in Höhe von 2500 Euro ausgezeichnet. Der Hauptgeschäftsführer der Stiftung, Volker Schmidt, unterstrich die Bedeutung der Auszeichnung: „Mit dem Preis würdigen wir die herausragende Leistung derer, die den großen Teil der Verantwortung tragen, Schüler täglich für MINT-Berufe zu begeistern.“

Weshalb die Jury Claußen, der seit 2008 am Gymnasium Papenburg unterrichtet, ausgewählt hat, begründet die Stiftung so: „Das überdurchschnittliche Engagement von Herrn Claußen wird durch die zahlreichen, sehr vielfältigen und zeitintensiven Aktivitäten deutlich, mit denen er den naturwissenschaftlichen Bereich seiner Schule in den letzten Jahren konsequent ausgebaut hat. Dabei gelingt es ihm sowohl seine Schüler als auch seine Kollegen für seine Projekte zu gewinnen und zu begeistern.“ Die Liste von Claußens besonderen Leistungen umfasst der Stiftung zufolge unter anderem aktuelle Entwicklungen der Materialforschung, bei denen die Schüler in international besetzten Gruppen an Kleinprojekten arbeiten („Matters of Matter“ im Rahmen des Bildungsprogramms Erasmus), Planung und Aufbau eines Schülerlabors mit Experimentiermöglichkeiten auf Universitätsniveau sowie das Angebot eines Seminarfaches mit dem Ziel, Oberstufenschüler zu motivieren, sich intensiv mit physikalischen Phänomenen auseinanderzusetzen und diese dann verständlich für Grundschüler zu präsentieren. Hinzu kommt die Teilnahme an diversen Wettbewerben sowie die Einrichtung einer naturwissenschaftlichen Profilklasse mit Schülern mit besonderer Begabung und ausgeprägtem Interesse im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Claußen ist am Gymnasium Papenburg Fachlehrer für Mathematik und Physik sowie Fachobmann Physik, MINT-Beauftragter und Administrator des Schulnetzwerkes.

Der Preis der Stiftung Niedersachsenmetall richtet sich an Lehrkräfte der MINT-Fächer aller allgemeinbildenden Schulen und Fachgymnasien in Niedersachsen, die einen überdurchschnittlichen Einsatz für ihre Schuler oder ihre Schülerschaft erbracht haben. In die Bewertung der Jury fließen unter anderem besondere Leistungen im Unterricht, Engagement für Projekte an der Schule, Förderung der Teilnahme an Wettbewerben und Einsatz für die Kooperation mit externen Partnern ein.