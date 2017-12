Förderverein wünscht sich Änderung Kritik an Blumenkübel im Kapitänsviertel in Papenburg

Papenburg. Kritik an den Blumenkübeln im Kapitänsviertel in Papenburg übt der Förderverein des Wohngebiets und fordert eine Veränderung. Vorgegangen werden soll dem Verein zufolge gegen Grünschnitt, den Anwohner vermehrt illegal entsorgt haben.

Über beide Themen ist auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Hotel Engeln gesprochen worden.

Die weißen Blumenkübel, die beispielsweise an der Zufahrt aus Richtung Mittelkanal stehen, sind dem Vereinsvorsitzenden Lukas Kampeling vor etwa zehn Jahren kurzfristig als vorübergehende Lösung errichtet worden, um den fließenden Verkehr zu bremsen. „Uns war schon damals zugesagt worden, dass es feste und bepflanzte Einbuchtungen geben soll. Passiert ist das bisher nicht“, sagte Kampeling, der ebenso berichtete, dass auf mehreren Straßen des Kapitänsviertels zu schnell gefahren werde und es derartige Einbuchtungen an mehr Stellen geben müsse. Als Beispiele nannte er die Kapitän-Rüter- und die Margarete-Meinders-Straße.

Veränderung an Kübeln im Zuge des Supermarkt-Baus

Auch aus optischen Gründen müsse die Stadt in Sachen Betonkübel „dringend was machen“. Im Hinblick auf den geplanten Neubau, der wie berichtet bis zum Frühjahr an der Ecke Kapitän-Venema-Straße / Mittelkanal entstehen wird, sieht Kampeling die Zeit gekommen, diese Zusage umzusetzen. Als neues Entree ins Wohngebiet kann sich der Vorsitzende eine Skulptur vorstellen, die typisch sei für die Seefahrt, zum Beispiel ein Schiff. Darüber war bereits bei der Mitgliederversammlung im Vorjahr gesprochen worden.

Begehung mit Vertretern der Stadt

Ein weiteres Thema, über das auf der Mitgliederversammlung intensiver gesprochen worden ist, war der Grünschnitt, der Kampeling zufolge immer häufiger illegal auf Frei- und Ausgleichsflächen, die der Stadt gehören, entsorgt werden. In den vergangenen Wochen hat der Fördervereins-Vorsitzende an mehreren Stellen Fotos gemacht, die er jetzt auf der Versammlung präsentierte.

Stadtbaurat Jürgen Rautenberg, der bei der Versammlung anwesend war, schlug vor, eine Begehung im Viertel mit Vertretern des Bauhofs, des Tiefbauamtes und des Vereins zu machen, um diese beiden und möglicherweise weitere Themen zu erörtern. Dem stimmten die Mitglieder zu.

Kassenbestand von rund 6040 Euro

Geld für entsprechende Schilder, die auf das Verbot der Grünschnitt-Entsorgung hinweisen sollen, oder für eine Skulptur sind in der Vereinskasse vorhanden. Das machte Kassierer Georg Gerdes in seinem Bericht deutlich. Auch weil zum 1. Januar die Beiträge von zwölf auf 18 Euro für Familien pro Jahr erhöht worden sind und es 2017 keine großen Feierlichkeiten gab, stieg der Kassenbestand von 4100 auf rund 6040 Euro. Im Kapitänsviertel leben rund 2200 Menschen aus 26 Nationen auf 79 Hektar zusammen.