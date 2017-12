Club verlost 20 Anhänger Mit etwas Glück Schmuck in Papenburg gewinnen

Leer/Papenburg. Bratwurst und Brillanten bieten die Clubschwestern des Soroptimist International Papenburg/Leer in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt an.

Vor geraumer Zeit hat Goldschmiedemeisterin Traute Zahn aus Leer von einer Spenderin einen mit 19 Brillanten besetzten Ring erhalten. Verbunden mit der Spende war die Bitte an das Mitglied beim Club Soroptimist International Leer/Papenburg, ihn für einen guten Zweck zugunsten von Frauen und Kindern zu verkaufen.

Die Goldschmiedemeisterin trennte die Brillanten heraus und fertigte damit 19 in Weißgold gefasste Anhänger an. Einen weiteren, etwas größeren Anhänger in Herzform, stellte Zahn selbst zur Verfügung. Es handelt sich um Brillanten von etwa 0,15 Karat.

Als Präsidentin von SI Leer/Papenburg informiert Grietje Oldigs-Nannen: „Zur Spenderin, die den Ring geerbt hat, möchten wir auf ihren Wunsch hin nicht viel mitteilen. Ein Verkauf hätte allerdings erfahrungsgemäß keinen hohen Preis neben dem bloßen Materialwert erzielt, sodass Frau Zahn auf die Idee der Umarbeitung gekommen ist und wir uns durch diese Verlosung einen deutlich höheren Erlös versprechen.“

Die ursprüngliche Eigentümerin des Ringes trug den Namen Lydia – da war die Namensgebung für die Verlosung „Lydias Herzenswunsch“ naheliegend“, so Oldigs-Nannen weiter. 1000 Lose hat der Club gedruckt. Für je fünf Euro werden sie auf dem Leeraner Weihnachtsmarkt an der Waage und dem Weihnachtsmarkt an Meyers Mühle in Papenburg verkauft.

Seit mehr als zehn Jahren ist der SI Club Leer/Papenburg mit einem Würstchenstand auf dem Papenburger Markt vertreten. „Der Wert der Anhänger dürfte nach Einschätzung von Goldschmiedemeisterin Zahn bei ca. 300 Euro liegen. Der Hauptpreis, ein etwas größerer Anhänger, vermutlich sogar bei ca. 500 Euro.

Unterstützen wollen die Clubschwestern mit dem Verkauf des Anhängers die Aufsuchende Kinder- und Jugendhilfe „AuKiJu“ Papenburg und das Hebammen-Projekt in Leer, das im Mehrgenerationenhaus angesiedelt ist und jungen Müttern im Vorfeld und nach der Geburt kostenlose Beratung anbietet.