Für mehr Nähe zwischen Mutter und Baby Papenburger Hospital-Förderverein spendiert Beistellbetten

Papenburg. Mehr Nähe zum Baby versprechen die neuen Beistellbetten auf Rollen, die der Papenburger Förderverein Interessengemeinschaft (IG) Starkes Marien-Hospital der Neugeborenenstation des Krankenhauses in der Fehnstadt gesponsert hat.

Die IG schaffte zunächst zwei Bettchen an, ein drittes finanzierte der Kinderkrankenpflegekurs 2013-2016. Anders als die bisherigen Beistellbetten ermöglichen es die neuen Exemplare Müttern, auf derselben Ebene wie ihr Neugeborenes zu liegen. Das sei nicht nur bequemer, sondern beispielsweise nach einer Geburt per Kaiserschnitt auch wesentlich schonender, erklärt IG-Vorsitzender Dr. Hermann Kruthaup, früher Arzt im Papenburger Krankenhaus. Die stellvertretende IG-Vorsitzende Ursula Mersmann nickt zustimmend. So lässt sich beispielsweise das Gitter an der Vorderseite herunterklappen. Wer sein Baby aus einem der herkömmlichen Beistellbettchen herausheben möchte, muss dafür aufstehen.

Zu den ersten Babys, die in den neuen Bettchen lagen, gehört Jannes Pott. Das zweite Kind von Verena Pott aus Brual wurde am 29. November geboren. Dabei wog er 4150 Gramm und war 54 Zentimeter lang. „Ich bin total begeistert“, sagt Pott, die bereits eine Tochter (Jana, 3) hat.

Auch Jannes wurde zudem mit einem Pucksack ausgestattet, die ebenfalls der Förderverein sponsert. Inzwischen dürften es um die 2500 für Neugeborene in Papenburg sein, schätzt Kruthaup