Aktionen für den Hauptkanal Eislauffläche soll Papenburg auch im Sommer beleben

Papenburg. Die Eislauffläche, die die Papenburg Marketing GmbH (PMG) in diesem Jahr erstmals über dem Hauptkanal errichtet hat, soll auch ganzjährig genutzt werden können.

Wie Kai Nehe, Geschäftsführer der PMG, im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, macht es eine Stahlunterkonstruktion möglich, die 100 Quadratmeter große Fläche „individuell zu nutzen“. Erste Ideen hat Nehe gemeinsam mit der Papenburger Wirtschaftsförderin Sabrina Wendt entwickelt, um das ganze Jahr über die Innenstadt mit Aktionen zu beleben. „Wir bekommen die Kunden in der heutigen Zeit, in denen viel über das Internet geshoppt wird, nur durch Aktionen in die Innenstädte“, betont Wendt. Die neue Eislauffläche sei nun in der Vorweihnachtszeit ein Instrument, um auch außerhalb der Weihnachtsmarktöffnungszeiten Menschen an den Hauptkanal zu locken. Im Sommer soll die Fläche an gleicher Stelle in Höhe von Meyers Mühle errichtet werden. Nehe und Wendt stellen sich dann Beachvolleyballturniere und Sandkunst als erste Idee vor.

Für 30.000 Euro gekauft

Nehe betont, die PMG, die mithilfe von Sponsoren und Mitgliedern des Fördervereins für Tourismus und Stadtmarketing die 30.000 Euro teure Fläche angeschafft hatte, sei auch offen für andere Aktionen mit der Anlage in den übrigen Stadtteilen Papenburgs. „Sie ist wirklich flexibel einsetzbar und wir stehen bei Ideen für Gespräche zur Verfügung“, so Nehe. Gleichzeitig betont der Marketingchef, dass er durch die neue Attraktion in der Innenstadt einen weiteren „Ankerpunkt entlang des Hauptkanals“ sehe. „Wir haben auf Höhe des Rathauses das Arkadenhaus, das seit der Eröffnung viele Gäste anzieht, Gleiches erhoffen wir uns nun hier in der Mitte des Hauptkanals und später nach der Durchsetzung des Masterplans auch an der Alten Werft “, so Nehe.

Bürgermeister „sehr dankbar“

Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) ist der PMG „sehr dankbar für die Initiative“. Das zusätzliche Angebot könne der Einzelhandel gut gebrauchen. „Wenn die Leute erst mal für Aktionen wie zu dieser hier in der Vorweihnachtszeit kommen, dann laufen sie auch durch die Einkaufsstraßen“, betont das Stadtoberhaupt.

Anzeige Anzeige

Offiziell eröffnet wird die Eislaufbahn am kommenden Freitag, 8. Dezember 2017 um 14 Uhr im Beisein aller Sponsoren, die dann ihre ersten Runden auf Schlittschuhen drehen können „und mit dem Weihnachtsmann, der für die Kinder ein paar Überraschungen dabei hat“, verrät Nehe.

Regulär geöffnet ist die Bahn bis zum 30. Dezember montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr und freitags bis sonntags von 12 Uhr bis 20 Uhr. Vor Ort bietet die PMG 120 Paar Schlittschuhe zum Ausleihen für einen Euro an, die von einem Mitgliedsbetrieb des Fördervereins für Tourismus und Stadtmarketing gesponsert wurden.

„Klein, aber fein“

Selbst mitgebrachte Schlittschuhe müssen vor Ort geschliffen werden, um auf der Kunststofffläche eingesetzt werden zu können. Der Schleifservice kostet 50 Cent. Ansonsten zahlen Erwachsene 2,50 Euro, Kinder bis 15 Jahren 1,50 Euro. „Da wir ja nun eine kleine, aber feine Eislauffläche haben, ist die Nutzungsdauer zum Fahren auf eine Stunde von Montag bis Donnerstag und eine halbe Stunde von Freitag bis Sonntag begrenzt“, erklärt Nehe. Gleichzeitig könnten auf der Fläche etwa 20 Schlittschuhfahrer unterwegs sein. So genannte Zeit-slots zum Fahren können ab sofort bei der Papenburg Marketing GmbH (PMG) unter der Telefonnummer 0 49 61/8 39 60 reserviert werden. Nehe bietet zudem den Papenburger Schulen auf Wunsch die Gelegenheit, für Aktionen vor den Weihnachtsferien die Bahn klassenweise zu nutzen.