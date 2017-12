Saison 2018 im Blick Verein: Stadt Papenburg muss Freibad-Qualität prüfen

pm/gs Papenburg. Der Papenburger Förderverein IG Schwimmausbildung macht weiter Druck auf Stadtverwaltung und Badbetreiber.

Bis zum geplanten Neubau eines kombinierten Hallen- und Freibad müsse das Freibad beim Waldstadion im bestmöglichen Zustand gehalten werden, fordert die IG in einer Pressemitteilung. Sie hält die mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung für hausgemacht. Die Freibäder in Surwold, Sögel und Weener seien von Papenburgern gut besucht.

Die Stadtverwaltung wird von der IG aufgefordert, den Betrieb des Freibades nicht nur daran zu messen, ob das Bad geöffnet ist oder nicht, sondern auch an der Qualität der Leistung durch den privaten Betreiber, die Aqua Park GmbH. Die Stadt habe während der Investitionsphase 1,5 Millionen Euro in Form der Grundstücksübertragung „bezahlt“. Zusätzlich sei der für das Jahr 2015 vereinbarte Betriebskostenzuschuss von 250.000 Euro auf 500.000 Euro verdoppelt worden.

„Wir erwarten von der Politik und der Verwaltung, dass sie den Betreiber in die Pflicht nimmt, die Investitionen die seinerzeit mit der Eigentumsübertragung von Gemeingut in privates Vermögen finanziert wurden auch genutzt werden“, heißt es darin. Außer einer Rutsche und den Spielgeräten sei eine der größten anerkannten Investitionen die Heiztechnik für das Freibad gewesen. „Es wurde eine Solarheizung und eine ca. 1,1 Kilometer lange Fernwärmeleitung an das Heizkraftwerk am Hallenbad finanziert“, erklärt IG-Vorsitzender Sascha Kleinhaus.

Der Verein empfiehlt, die Bäume rund um die Becken und die Liegewiesen einem fachgerechten Kronenschnitt zu unterziehen, „damit die Sonne häufiger den Weg in das Gelände findet“. Die Liegewiesen seien in der Saison 2017 weder regelmäßig gemäht, noch in irgendeiner Form gepflegt worden. Kleinhaus: „Entscheidend ist und bleibt die Wassertemperatur. Bei einer Wassertemperatur zwischen 26 und 28 Grad spielt die Außentemperatur eine untergeordnete Rolle.“ Der Verein erwarte, dass die Wassertemperatur schon zu Saisonbeginn mindestens 26 Grad beträgt und die „Wiese“ sowie das Beckenumfeld gepflegt werden.

Es sei von den Vertragspartnern nicht zu viel verlangt, wenn sie sich darum bemühen, die Freibadsaison 2018 schon heute vorzubereiten, „damit unsere Kinder im nächsten Frühjahr ihren Schwimmunterricht fortsetzen können und sie in ihrer Freizeit Freude im Wasser haben“.