Papenburg. Die Fußballabteilung von Blau-Weiß Papenburg erlebt aktuell einen regelrechten Ansturm von Nachwuchskickern. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch die Trainer fehlen. Ein Kommentar.

In Zeiten, in denen vielerorts mangels Nachwuchs Spielgemeinschaften gebildet werden, erlebt die Fußballabteilung von Blau-Weiß Papenburg einen regelrechten Ansturm von Kindern, die den Umgang mit dem runden Leder erlernen möchten.

Eigentlich eine tolle Entwicklung, wäre da nicht das Dilemma mit den fehlenden Trainern und Betreuern. Das ist die Kehrseite der Medaille und stellt den Verein vor eine große Herausforderung. Schon jetzt sind die Mannschaften teilweise zu groß. Wer selber einmal gespielt hat, weiß, was das bedeutet. Wenn zu viele Spieler nicht zum Einsatz kommen, steigt die Unzufriedenheit.

Dabei sollen doch gerade in jungen Jahren der Spaß und die Leidenschaft für das Hobby im Vordergrund stehen. Fördern und Fordern ist die Maxime, die den Trainern im Jugendbereich mit auf den Weg gegeben wird.

Doch woher die Übungsleiter nehmen? Eltern dürfen es sich nicht zu einfach machen, und ihren Nachwuchs einfach beim Verein abgeben. Auch wenn die Trainertätigkeit mit Spiel- und Trainingsbetrieb sowie vielerlei Absprachen durchaus zeitintensiv ist, macht die Arbeit mit dem Nachwuchs Freude. Und auch so mancher „Fußballrentner“, der die Schuhe eigentlich bereits an den Nagel gehängt hat, kann den Talenten mit Sicherheit noch so manchen Trick beibringen.