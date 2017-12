Samtgemeinde erstellt Bedarfsplan Nordhümmling investiert Millionen in die Feuerwehr

Esterwegen. Die Samtgemeinde Nordhümmling hat einen ersten Entwurf für einen Feuerwehrbedarfsplan vorgestellt. Demnach sollen in den nächsten Jahren bis zu drei Millionen Euro in die Wehren in Esterwegen, Hilkenbrook und Surwold investiert werden.

Für die drei Wehren sollen Mittel für die Bereiche Personal, bauliche Anlagen und Technik bereitgestellt werden. Wie Samtgemeindebürgermeister Stefan Eichhorn auf der Samtgemeinderatssitzung mitteilte, sei das Ziel des Bedarfsplans, leistungsfähige Feuerwehren in der Samtgemeinde vorzuhalten. Dies betreffe die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Organisation der Wehren.

Der größte Posten im Plan ist die Ausstattung der Wehren mit neuen Fahrzeugen. Bis 2026 sollen 2,15 Millionen Euro dafür bereitgestellt werden. Als erstes, das beschloss der Samtgemeinderat, soll im kommenden Jahr ein Drehleiter-Fahrzeug angeschafft werden, welches in Surwold stationiert werden soll. Die geschätzten Kosten für eine Neuanschaffung liegen laut Eichhorn bei bis zu 700.000 Euro. Es soll aber auch geprüft werden, ob ein gebrauchtes oder ein Vorführ-Fahrzeug in Frage kommen.

Neues Rettungsboot mit Bergungshilfe

Ebenfalls soll ein neues Rettungsboot mit Bergungshilfe erworben werden. Dieses auf einem Trailer transportierbare Boot soll aufgrund der Nähe zum Küstenkanal auch bei der Wehr in Surwold angesiedelt werden. Einschließlich Zusatzausrüstung fallen hierfür Kosten von 40.000 Euro an. Weiter soll über eine zusätzliche Slip-Anlage, etwa im Bereich der Anlegestelle Bockhorster Straße-Ost in Esterwegen, einzurichten, um auch hier das Boot schnell zu Wasser lassen zu können.

Zu den anstehenden Investitionen gehören auch Umbauten an den Feuerwehrhäusern in Esterwegen und Hilkenbrook. An beiden Standorten, so Eichhorn, sei die Unterbringung der persönlichen Schutzausrüstung nicht sachgerecht. Eine nötige bauliche Trennung zwischen sogenannten Schwarz- und Weißbereichen müsse eingerichtet werden. Es soll so verhindert werden, dass etwa kontaminierte Arbeitskleidung in die Umkleiden gelange. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 400.000 Euro für das Feuierwehrhaus in Esterwegen und 125.000 Euro in Hilkenbrook. Hier sei auch die Variante Neubau zu prüfen, so Eichhorn. Dann fielen jedoch weitere Kosten von bis zu 750.000 Euro an. In Surwold seien diese Bedingungen erfüllt, sodass keine Maßnahmen erforderlich seien.

Jugendfeuerwehr soll für Nachwuchs sorgen

Beschlossen hat der Samtgemeinderat weiter, dass die Feuerwehr in Esterwegen zu einer Schwerpunktfeuerwehr aufgewertet werden soll. Dies werde laut Eichhorn über eine Mindeststärke an Einsatzkräften und eine Ausrüstung mit Fahrzeugen geschaffen. Um dies zu erreichen, müsse ein neues Fahrzeug mit Gruppenbesatzung beschafft werden, zusätzlich zum vorhandenen Tanklöschfahrzeug.

Der letzte beschlossene Punkt war die Einrichtung einer Jugendfeuerwehr zur Nachwuchsgewinnung. Die Wehren sprachen sich dafür aus, an allen Standorten Jugendwehren einzurichten. Entsprechende Initiativen sollen von der Kommune unterstützt werden.

Samtgemeindebrandmeister Holger Fennen dankte den Ratsmitgliedern für die Unterstützung und betonte, dass der Bedarfsplan „eine große Herausforderung für alle“ sei. Sein Lob ging an alle ehrenamtlich tätigen Kameraden mit dem Vorschlag an die Verwaltung, als Attraktivitätssteigerung für die Feuerwehrleute finanzielle Vergünstigungen etwa im Bereich der Kinderbetreuung anzubieten.