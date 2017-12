Ein Schwerverletzter Stark Betrunkener verursacht Auffahrunfall auf B 70

Papenburg. Ein Unfall hat am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 70 zwischen Aschendorf und Papenburg für ein Verkehrschaos gesorgt. Nach Angaben der Polizei von Dienstag stand der 45 Jahre alte Verursacher des Zusammenstoßes erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Beteiligter wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, waren zwei Autos gegen 16.40 Uhr in Richtung Papenburg unterwegs. Ein 55-Jähriger aus Aschendorf, der mit einem Renault Clio voran fuhr, verlangsamte sein Fahrzeug, um nach links in die Schützenstraße abzubiegen. Der folgende 45-jährige Fahrer eines Opel Meriva erkannte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf.

Während der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab kam und gegen einen Baum stieß, wurde der Renault in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Transporter. Der Renaultfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verursacher stand zur Unfallzeit erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Verursacher blieb bei dem Unfall genauso unverletzt, wie sein 60-jähriger Beifahrer und der Fahrer des VW Transporters. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Am Montagabend hatte die Polizei auf Anfrage mitgeteilt, dass es sich bei dem Unfall lediglich um einen Blechschaden mit zwei leicht Verletzten handelte.