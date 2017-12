„Rennen uns die Bude ein“ Blau-Weiß Papenburg sucht Trainer für Fußballnachwuchs

Papenburg. Der SC Blau-Weiß Papenburg ist auf der Suche nach Trainern und Betreuern für den Fußballnachwuchs. Der Verein erlebt nach eigenen Angaben zurzeit einen regelrechten Ansturm von Kindern, die Fußballspielen möchten.

„Wir werden aktuell zugelaufen. Die rennen uns die Bude ein“, teilt Jugendwart Uwe Harders im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Natürlich freue er sich über den Zulauf, weil es zeige, dass sich „die gute Arbeit anscheinend herumspricht.“ Doch die Kehrseite sei, dass man kaum noch hinterherkomme, geeignete Trainer und Betreuer zu finden. Besonders hoch ist der Bedarf laut Harders von den Minikickern bis zur D-Jugend.

„Der Spaß muss bei allem im Vordergrund stehen“

Im gesamten Jugendbereich stellen die Blau-Weißen zurzeit 27 Mannschaften mit mehr als 500 Spielern. Das macht im Schnitt knapp 20 Talente pro Team. „Das ist eigentlich zuviel, zumal bei Punktspielen die Mannschaften bei den Jüngeren nur aus sieben Spielern bestehen“, erklärt der Jugendwart. Die anderen, die nicht oder nur selten spielen bei Laune zu halten, sei so kaum möglich. „Das wollen wir so auch nicht. Der Spaß muss bei allem im Vordergrund stehen“, macht Harders deutlich. Und auch für die Trainer sei es angenehmer, kleinere Mannschaften zu betreuen.

Leidenschaft des Sohnes unterstützen

Einer, der in diesem Sommer ein Jugendteam übernommen hat, ist Frank Kösters. Er trainiert gemeinsam mit Gerd Stubbe die E5-Jugend. „Vor der Saison standen 26 Kinder ohne Betreuer dar“, teilt Köster mit. Eines davon ist Sohn Enno, der seit der F-Jugend bei den Blau-Weißen das Tor hütet. „Als Vater willst du natürlich das Hobby und die Leidenschaft deines Sohnes unterstützen. So rutschte ich quasi auf den Trainerstuhl.“

Anzeige Anzeige

Teamgeist und Wir-Gefühl vermitteln

Bereut hat er es nicht. „Natürlich ist es zeitintensiv und beschäftigt einen fünf bis sechs Stunden in der Woche. Doch die Freude bei den Kleinen zu sehen und auch die eigene Zufriedenheit überwiegen bei Weitem.“ Ihm gehe es vornehmlich darum, Spaß zu vermitteln und den Nachwuchskickern zu zeigen, was Teamgeist und Wir-Gefühl bedeuten. Kösters: „Es ist einfach klasse, wenn die Kleinen nach dem Spiel oder Training glücklich den Rasen wieder verlassen.“ Probleme, sich auf die Aufgabe vorzubereiten, hatte er keine. „Seitens des Vereins gibt es Hilfestellungen was Trainingsmethoden oder Lehrgänge betrifft. Auch im Internet kann man sich darüber informieren.“

Kein Trainerschein erforderlich

Anfangen als Trainer oder Betreuer kann bei Blau-Weiß eigentlich jeder. „Ein Trainerschein ist nicht erforderlich“, so Jugendwart Harders. Gesucht werden Eltern, Frührentner oder ehemalige Fußballer. Harders: „Ich bin für jeden und alles offen.“ Er macht aber auch deutlich, dass es sich dabei um ein Ehrenamt handelt, bei dem keine Aufwandsentschädigung gezahlt werde. Mit einem Abflauen des Ansturms rechnet der Jugendwart in nächster Zeit nicht. „Die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr steht vor der Tür. Viele entdecken dann ihre Freude am Kicken und melden sich im Verein an.“

Wer Interesse hat, Nachwuchsfußballer zu fördern, kann sich bei Uwe Harders per Mail an harders@bw-papenburg.de melden.