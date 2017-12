Pilotprojekt in Aschendorf Jugendarbeit in Papenburg besser vernetzen

Papenburg. In Aschendorf soll ein Pilotprojekt zur Sozialraumarbeit starten. Der Jugend-, Sozial- und Sportausschuss der Stadt Papenburg hat sich während seiner jüngsten Sitzung einstimmig für einen Zuschuss für eine Vollzeitstelle ausgesprochen.

Kinder und Jugendliche durchlaufen im Rahmen ihrer Sozialisation eine Vielzahl von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. Derzeit gibt es nach Angaben von Edmund Bruns, Sozialpädagoge an der Heinrich-Middendorf-Oberschule, drei Arten der Jugendarbeit: von der Gemeinde, der Kirche und der Schule. Sie ständen nebeneinander, obwohl sie am selben Klientel arbeiten würden. „Wenn es gut läuft, sind die Personen gut vernetzt“, sagte Bruns. Wenn es schlecht liefe, wüssten die Personen nichts voneinander. „Und wenn es ganz schlecht läuft, arbeiten sie sogar gegeneinander.“

Betreuung im Sozialraum

Zudem würden die Betreuer dabei häufig aus der Sicht von der Institution, in der sie beschäftigt sind, denken. Bei den Schulpädagogen sei die Arbeit auf Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren beschränkt, die in irgendeiner Art und Weise zu einem Problem für den schulischen Alltag geworden sind. Die Betreuung ende, sobald das Problem für den Schulablauf nicht mehr existent sei. „Unsere Arbeit endet am Eingangstor der Schule“, berichtete Bruns. Damit sei das Problem aber nicht beseitigt. Es würde nur an den Symptomen und nicht an der Ursache gearbeitet werden.

„Wir könnten die Jugendarbeit sehr viel effizienter gestalten, indem man die drei Bereich besser miteinander koordiniert und vernetzt“, sagte der Pädagoge. Dafür soll im Rahmen des Pilotprojektes eine neue Stelle geschaffen werden. Die Jugendlichen würden dann nicht mehr an einer Institution betreut werden, sondern im Sozialraum. Zudem sollen alle Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind, als Sozialraumpräventionsteam zusammengefasst werden.

Start am 1. April 2018

Mit dem effizienterem Umgang können Bruns zufolge Transferleistungen und Risikofaktoren verringert, Ressourcen gespart und Flüchtlinge besser integriert werden. „Wenn wir früher eingreifen mit dem Sozialraum im Blick, ist die Wahrscheinlichkeit größer, bessere Ergebnisse zu erzielen.“ Informationen könnten frühzeitig weitergegeben werden. „Kein Kind geht mehr verloren.“

Das Pilotprojekt ist für zwei Jahre angelegt und soll zum 1. April 2018 starten. Die jährlichen Personalkosten zwischen 40.000 und 50.000 Euro sollen sich die Diözese Osnabrück und die Stadt Papenburg als Träger teilen. Der Rat muss dem Vorschlag des Ausschusses noch zustimmen. Eine Arbeitsgruppe soll das Projekt begleiten, um die Erfahrungen und Ergebnisse auszuwerten und Vorschläge für eine Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet zu entwickeln.