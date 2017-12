Gebäudeteil evakuiert Alarm an BBS Papenburg: Schüler versprühen Reizgas

Papenburg. Alarm an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg: Nach dem Einsatz von Pfefferspray haben mehrere Schüler und Lehrer über Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden geklagt. Ein Teil der Schule wurde evakuiert.

Nach einer Meldung über vermeintlichen Gasgeruch waren Feuerwehr- und Rettungswagen angerückt. Nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Emsland – der Landkreis ist Träger der Schulen – waren die Beschwerden bei insgesamt neun Schülern und Lehrkräften durch den Einsatz einer CS-Gasflasche, auch bekannt als Pfefferspray, ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, lösten zwei 16- und 17-jährige Jugendliche den Großeinsatz aus. Sie versprühten den Beamten zufolge in einem Umkleideraum, das unter das Waffengesetz fallendes Reizgas. Bei den beiden Jugendlichen fanden die Polizisten auch das Reizstoffsprühgerät. Den Beamten gegenüber räumten sie ein, den Sprühknopf versehentlich in der Kabine betätigt zu haben. Gegen die jungen Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers klagten mehrere Schüler über Atemwegsprobleme, Hustenreiz und Übelkeit. Lehrkräfte hätten daraufhin Alarm geschlagen.

Mit Blaulicht waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Papenburg-Untenende auf das Gelände des Gebäudeteils D, der zum Bereich gewerbliche und kaufmännische Fachrichtungen gehört. Dort arbeitet die Abteilung Fahrzeugtechnik. Unter den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr war auch der Gerätewagen „Umweltschutz“.

Die alarmierte Gefahrgutgruppe evakuierte dem Feuerwehrsprecher zufolge zunächst den betroffenen Gebäudeteil. Wie er weiter berichtet, habe nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden können. Demnach habe ein Schüler „handelsübliches“ Reizgas versprüht. Eine ernsthafte Gesundheitsgefahr habe für die betreffenden Schüler und Lehrkräfte nicht bestanden. „Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte Entwarnung gegeben werden“, so der Feuerwehrsprecher.

Nach Angaben des Kreissprechers wurden die Räume gelüftet. Dazu kam laut Feuerwehr ein Entlüftungsgerät zum Einsatz. Die Feuerwehrleute rückten nach etwa einer Stunde wieder ab.

Erst am vergangenen Freitag hatte ein elfjähriger Schüler in einer Realschule in Friesoythe während des Unterrichts Reizgas versprüht. Mehrere Kinder mussten daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Schüler wurden polizeiliche Ermittungen eingeleitet.