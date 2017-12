Polizei sucht Zeugen Einbrecher durchstöbern Mietwohnung in Papenburg

Einbrecher durchstöbern Mietwohnung in Papenburg MEC öffnen

In eine Mietwohnung in Papenburg sind Einbrecher eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Symbolfoto: dpa Bildfunk

Papenburg. In Papenburg sind Einbrecher in eine Mietwohnung an der Ersten Wiek rechts eingedrungen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist laut Polizei bislang unklar.