Marionettentheater und viel Musik Viel Vereinspräsenz auf Aschendorfer Weihnachtsmarkt

Besonderes Flair bietet der Weihnachtsmarkt auf Gut Altenkamp in Aschendorf. Foto: Hermann-Josef Tangen

Aschendorf. Mit einer „After-Work-Party“ ist am Freitag der Aschendorfer Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Gutes Altenkamp gestartet. Am Samstag und Sonntag lockte die traditionsreiche Veranstaltung mit zahlreichen Ständen, weihnachtlicher Musik, Marionettenspiel und kulinarischen Genüssen die Besucher in die ehemalige Kreisstadt.