Offene Tür beim Sozialen Kaufhaus Papenburg: Nikolausmarkt in St. Josef zog viele Besucher an

Papenburg: Nikolausmarkt in St. Josef zog viele Besucher an MEC öffnen

Der Kater Findus wienert den Altarraum. Szene aus dem Stück „Petterson feiert Weihnachten“, das in der St. Josef Kirche aufgeführt wurde. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Mit einer kleinen Budenstadt, in denen kulinarische Genüsse gereicht wurden, sowie zahlreichen Aktivitäten für alle Altersgruppen und musikalischen Darbietungen wartete am Sonntag der Nikolausmarkt in der und rund um die St. Josef-Kirche am Vosseberg in Papenburg auf. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich hier in weihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen.