270 Tänzer in allen Altersgruppen 23. Ballettgala in Papenburg mit klassischem Bühnentanz

Anmutig und synchron brachten die Tänzerinnen den Walzer aus „Faust“ auf das Parkett. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Begeisterung bei den Zuschauern hat die 23. Ballettgala des Turnvereins Papenburg (TVP) in der ausverkauften Halle ausgelöst. 270 Tänzer zeigten in einer zweieinhalbstündigen Show, was sie unter Führung von Petra Köhler in einjähriger Trainingszeit gelernt hatten.