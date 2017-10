Feuerwehren im Dauereinsatz Lage im Emsland entspannt nach Sturm Xavier langsam

Papenburg/Meppen/Bad Bentheim. Einen arbeitsreichen Nachmittag und Abend haben die Feuerwehren im Emsland und den angrenzenden Landkreisen nach Sturm Xavier hinter sich. Vereinzelt musste der Einsatz am Freitagmorgen fortgesetzt werden. Langsam entspannt sich aber die Lage. In der Grafschaft übernachteten mehrere Dutzend gestrandete Bahnreisende in Notunterkünften.

Zwar fuhren am Morgen die Züge noch mit größerer Verspätung, seit etwa 10 Uhr verringern sich die Verspätungen bei der Westfalenbahn aber. Auch der IC nach Norddeich beziehungsweise Münster/Köln soll ab 11 Uhr wieder weitgehend planmäßig fahren.

In der Stadt Werlte war die Feuerwehr ab 12.20 Uhr fast pausenlos im Einsatz. „Die Arbeiten dauerten bis in den Abend hinein“, teilte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Werlte am Freitagmorgen mit. Betroffen waren auch die umliegenden Mitgliedsgemeinden, auf mehreren Landes- und Kreissstraßen habe es eine Vielzahl von Einsatzstellen für die Einsatzkräfte gegeben ,„Nach ersten Einschätzungen waren lediglich Sachschäden zu beklagen. Die Arbeiten dürften sich auch in den Folgetagen noch stellenweise fortsetzen“, so der Sprecher.

B70 in Westoverledingen mehrere Stunden gesperrt

Auch in Westoverledingen waren die Hilfskräfte „im Dauereinsatz“, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte. Zahlreiche umgestürzte Bäume und Äste auf Fahrbahn waren gemeldet worden. Rund 50 Sturmeinsätze gab es für die Feuerwehren in der Gemeinde. Die Bundesstraße 70 musste im Bereich Westoverledingen für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden, weil mehrere Bäume die Fahrbahn blockiert hatten. In Ihren war ein Baum auf ein Haus gestürzt, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) waren mehrere Stunden gemeinsam im Einsatz. Sogar ein großer Autokran musste bestellt werden, um den Baum beseitigen zu können.

In Meppen war die Freiwillige Feuerwehr Meppen im Laufe der Mittagsstunden zu insgesamt 13 Einsätzen gerufen, teilte ein Sprecher mit. Es blieb bei Sachschäden, Personen wurden nach Informationen der Feuerwehr durch den Sturm nicht verletzt. Die Einsatzstellen zogen sich durchs ganze Einsatzgebiet der Feuerwehr Meppen, die mit insgesamt 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz war.

Telefonleitungen im Landkreis Leer betroffen

Im gesamten Landkreis Leer wurden zahlreiche überirdische Telefonleitungen durch umknickende Bäume abgerissen. Einige parkende Autos wurden von Bäumen getroffen. Entlang der Bahnlinien im Landkreis Leer waren zahlreiche Bäume auf die Gleise gekippt. In Logabirum hatte sich ein Baum in den Oberleitungen verfangen und fing an zu brennen.

In Bad Bentheim in der Grafschaft war am Donnerstagnachmittag für den Intercity 147 Endstation. Hunderte Passagiere, die von Amsterdam nach Berlin fahren wollten, verbrachten die Nacht in der Burgstadt. Unter ihnen waren drei Neuseeländer, denen der ungeplante Zwischenstopp noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Lisa und Milan Hilton und Daniel James stehen am Abend mit fast 200 weiteren Menschen im Forum des Burg-Gymnasiums. Um sie herum wirbeln Feuerwehrleute, Helfer des DRK tragen Feldbetten herein, notieren Namen auf Registrierungskarten. Langsam schiebt sich die lange Schlange vom Eingangsbereich hinein. „Die Leute hier sind so herzlich, alle helfen. Eine tolle Stadt mit ganz tollen Menschen“, sagt Lisa Hilton. „Das werde ich nie vergessen.“

Ihre gute Laune haben sie und ihre Mitreisenden aus Neuseeland nicht verloren. Zu verübeln wäre es ihnen nicht. Denn sie gehören zu den etwa 400 Fahrgästen, die am Nachmittag am Bad Bentheimer Bahnhof gestrandet sind. Rund drei Stunden hatten die Fahrgäste in den Waggons verharrt, ehe die Deutsche Bahn Notruf um Hilfe bat.

Vollalarm in Bad Bentheim

„Um 17.54 Uhr ist Vollalarm ausgelöst worden“, sagte Martin Nyenhuis, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bentheim. Die Wehr war mit 50 Mann im Einsatz, hinzu kamen etwa 30 Helfer des DRK Obergrafschaft. Ihre Aufgabe war es, die Reisenden zu versorgen und ihnen bei der Suche nach Unterkünften zu helfen. Taxen waren bereits kaum mehr zu bekommen.

Manche Fahrgäste machten sich auf die Suche nach einem Hotelzimmer, andere ließen sich von Freunden abholen. Richard Scott aus Manchester war zu Besuch in Den Haag und wollte nach Berlin weiterreisen. Feuerwehr und DRK brachten die übrigen Gestrandeten im Pendelverkehr hinüber ins Forum und die Turnhalle. Dort standen rund 200 Feldbetten parat. Auch wenn die Szenerie nicht wenige der Helfer an die Flüchtlingskrise des vergangenen Jahres erinnert, die Stimmung unter den Fahrgästen war zu großen Teilen positiv. Man nimmt die Situation, wie sie ist, und macht das Beste daraus.

Name, Alter und Herkunft werden erfasst

Steffen Wieking vom DRK-Ortsverband Bad Bentheim nahm im Forum Name, Alter und Herkunft der Passagiere auf. „Wir müssen wissen, wie viele Personen hier sind, auch um uns abzusichern“, erklärt Kreisbrandmeister Uwe Vernim. Die Stimmung ist ruhig und gelassen. Eine Familie mit Kleinkind wird sofort vorgelassen. „Das ist sehr international hier, aber mit Englisch klappt es ganz gut“, sagt Wieking. So eine Situation hat er selbst noch nicht erlebt, aber geprobt.

In der Schlange zur Registrierung fällt eine Gruppe mit hellblauen Pullovern besonders auf. Es sind 25 Schüler und zwei Lehrerinnen der Stichtse Vrije Schule aus Zeist in den Niederlanden. „Diese Klassenfahrt werde ich nie vergessen“, sagt Lehrerin Myrte Amonds. Die Gruppe ist auf den Weg nach Venedig. Zurückfahren wollen sie aber nicht: „Wir probieren morgen, weiterzukommen. Dann ist die Klassenfahrt eben einen Tag kürzer, dafür aber spektakulärer“, meint Amonds mit einem Lachen.

Landrat verschafft sich Überblick

Auch der Landrat der Grafschaft Bentheim, Friedrich Kethorn, verschafft sich einen Überblick über die Lage. Er hat direkt grünes Licht für eine Mahlzeit gegeben: „Das ist selbstverständlich, die Menschen brauchen doch nach der langen Wartezeit im Zug etwas Warmes zu essen.“ Der Landrat wollte am Nachmittag eigentlich selbst nach Berlin reisen. Sein Zug fuhr allerdings schon nicht mehr. Kethorn war vom Einsatz der Helfer nicht überrascht: „In der Grafschaft ist man so hilfsbereit. Ich habe das Gefühl, dass das DRK und die Feuerwehr alles im Griff haben.“ Viele Gestrandete hätten sich schon für die Hilfe bedankt.

Um kurz vor 21 Uhr fahren zwei Reisebusse in Richtung Holland vom Bahnhof ab. Sie bringen 85 Niederländer nach Deventer und Hengelo. „Von dort aus können sie weiterfahren, in den Niederlanden fahren die Züge“, erklärt Zugchefin Inge Lamers. Sie hat die Reisebusse eigenständig organisiert. „Die Fahrgäste waren alle sehr positiv. Viele haben sich bei mir bedankt, das erlebe ich nicht oft.“ Nach dem dreistündigen Halt und der Organisation der Abreise ist sie müde. Mit einem Sandwich in der Hand verabschiedet sie sich in den Feierabend.

