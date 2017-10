Neuer Portalkran vor Fertigstellung „Mein Schiff 2“ bei Meyer Turku auf Kiel gelegt

Papenburg/ Turku. Auf der Werft Meyer Turku, einem Tochterunternehmen der Papenburger Meyer Werft, ist in dieser Woche das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 2“ auf Kiel gelegt worden.

Das Kreuzfahrtschiff für die Hamburger Reederei TUI Cruises ist bereits der fünfte Neubau, den die Werft Meyer Turku an das Unternehmen abliefert. In der vergangenen Woche schwamm die neue „Mein Schiff 1“, ein baugleiches Schwesterschiff, auf und verließ das Trockendock. Der 315 Meter lange Neubau soll im Frühjahr 2018 abgeliefert werden, während die nun auf Kiel gelegte „Mein Schiff 2“ Anfang 2019 an TUI Cruises übergeben werden soll.

Nach alter Schiffbauertradition wurden bei der Kiellegung symbolisch Münzen im zentralen Block des Schiffes platziert. Diese sollen dem Schiff Glück bringen. „Mit der neuen ,Mein Schiff 1‘ und der neuen ,Mein Schiff 2‘ bekommen wir zwei großartige neue Schiffe, mit denen unsere Flotte gut für die Zukunft aufgestellt ist. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Schiffe vor Ort auf der Werft immer mehr Form annehmen“, sagte Reedereichefin Wybcke Meier in einer Pressemitteilung. Beide Neubauten haben eine Passagierkapazität von 2894 Passagiere und werden damit größer als die vorherigen Neubauten von Meyer Turku.

Große Investition in neuen Kran

Für die Werft fand die Kiellegung des neuen Kreuzfahrtschiffes inmitten einer großen Investition statt. Teile des neuen 1200-Tonnen-Portalkranes „Goliath“ liegen bereits auf dem Werftgelände und sollen nach Unternehmensangaben voraussichtlich in der kommenden Woche angehoben werden. „Der Prozess des Hebens des Kranes ist sehr interessant“, so Werftchef Jan Meyer in einer Pressemitteilung. „Wir werden das erste Bein in zwei Wochen anheben, gefolgt vom zweiten kurz danach. Es hört sich sehr simpel an, aber das Eigengewicht des Kranbalkens beträgt 2500 Tonnen“, so Meyer. Der Hauptkranbalken werde Anfang November von den Kranbeinen aus auf über 100 Meter Höhe angehoben. Wenn das neue Arbeitsgerät voll aufgerichtet ist wird der Portalkran 130 Meter hoch sein.

Zunehmendes Tempo im Schiffsbau

Das Aufschwimmen der „Mein Schiff 1“ und die Kiellegung der „Mein Schiff 2“ zeigt Meyer zufolge das zunehmende Tempo im Schiffbau auf der Werft bei „gleichzeitiger Umsetzung unseres großen Investitionsprogramm mit dem großen Goliath-Portalkran“. Die Arbeit an den Schiffen und die neuen Möglichkeiten würden die Werft auf den zunehmenden internationalen Wettbewerb vorbereiten, so Meyer.