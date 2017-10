Erlös für St.-Lukas-Heim Benefizgolfturnier in Papenburg erbringt über 6000 Euro

Papenburg. Mehr als 6000 Euro sind bei einem Benefizgolfturnier in Papenburg zugunsten des St.-Lukas-Heims eingespielt worden.

Mit dem Geld will die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, die 2017 seit 50 Jahren besteht, eine Spezialschaukel für Rollstuhlfahrer anschaffen. Wie St.-Lukas-Heim-Geschäftsführer Heinz-Bernhard Mäsker und die pädagogische Leiterin Sandra Schmidt in einer Pressemitteilung des St.-Lukas-Heims erklären, sei das derzeitige Modell buchstäblich in die Jahre gekommen. Der Einladung des gastgebenden Golfclubs Gutshof zu dem Turnier waren rund 60 Spieler gefolgt.

„Dieses Event ist sicherlich einmalig in der Geschichte unseres Golfclubs, da es sich um ein Jubiläumsturnier handelt. Wir haben es sehr gerne ausgerichtet, denn hier werden Menschen bedacht, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagte Golfclub-Präsident Hermann Rülander. Mäsker und Schmidt hatten vor der Siegerehrung Gelegenheit, das St.-Lukas-Heim und die Caritas-Werkstätten mit insgesamt rund 1100 Mitarbeitern im Rahmen einer Power-Point-Präsentation vorzustellen.

325 stationäre und 240 ambulante Wohnplätze

Aktuell hält das St. Lukas-Heim 325 stationäre und 240 ambulante Wohnplätze vor. Der ambulant tätige Familienentlastende Dienst (FED) betreut derzeit mit seinen haupt- und ehrenamtlichen Kräften rund 740 Familien, deren Angehörige im häuslichen Umfeld leben. Wie Mäsker weiter ausführte, gehört zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch die Arbeit. In den Caritas-Werkstätten Papenburg, Börger und Dörpen sind nach seinen Worten täglich rund 840 Menschen mit Behinderungen für Auftraggeber aus der Industrie und dem Handwerk tätig. Dabei hob der Geschäftsführer den Berufsbildungsbereich „Stellwerk“ an der Bahnhofstraße hervor. Dort werden Menschen mit Behinderungen für Außenarbeitsplätze in den Bereichen Hauswirtschaft, Gartenbau und als Handwerksgehilfen für Holz und Metall qualifiziert.

„Wir möchten die Inklusion in die Arbeitswelt weiter fördern und suchen daher Praktikumsplätze für unsere Teilnehmer“, sagte Mäsker. Die Betriebe würden von qualifizierten Mitarbeitern des neuen Fachdienstes Berufliche Inklusion unterstützt.

Mehrere Einzelwertungen

Turniersieger wurden Therese Jansen (Brutto Damen) und Holger Nordmann (Brutto Herren). Bei der Zählung der Kategorie „Netto bis 21,8“ siegte Johannes Hebbelmann, beim „Netto 21,9 bis 54“ erwies sich Wilfried Kloppenburg am erfolgreichsten.

Den „Longest Drive“ der Damen erreichte Anette Erbo-Pieper. Bei den Herren war es Gerold Jansen. Frank Müßig und Jutta Ohling hingegen hatten die besten Händchen beim „Nearest tot he Pin“. Die Preise, darunter sogenannte Zaunkieker, Edelstahlgrills, Bollerwagen oder fein ausstaffierte Herbst-Dekokästen werden in den Caritas-Werkstätten gefertigt. Für den musikalischen Rahmen sorgte vor und nach der Siegerehrung die Wohnheimband „Windspiel“ unter der Leitung von Stefan Hövelmann. Dabei gab es auch Kostproben des Rappers Hafid Meroche.