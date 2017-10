200-Euro-Gutschein zu gewinnen Papenburg sucht Namen für Jugendkultur-Angebot

Papenburg. Die Stadt Papenburg sucht einen Namen für ihr Jugendkultur-Angebot. Dafür ruft sie zu einem Wettbewerb auf. Zu gewinnen gibt es einen 200-Euro-Gutschein.

„Kultur für Jugendliche ist ein eigenes Ding. Darum brauchen wir dafür auch einen eigenen Namen“, erklärt die Jugendkulturbeauftragte Ivonne Kösters in einer Mitteilung der Stadt. Demnach will Papenburg Kultur gemeinsam mit dem Jugendvorstand der Stadt mehr für die Kultur für junge Leute in der Stadt tun. „Doch dafür brauchen wir erst einmal ein Schlagwort, einen Titel, eine Marke unter der wir das Angebot dann zusammenfassen können“, meint Kösters. Um dabei von Anfang an die Jugendlichen in Papenburg mitzunehmen, sollen sie selbst entscheiden, wie diese neue Marke heißen soll.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, können ab sofort alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 20 Jahren bei der großen Namenssuche mitmachen. Nach Angaben von Stadtjugendpfleger Dietmar Nee werden die Ideen gemeinsam mit dem Jugendvorstand gesichtet, und eine Jury kürt den besten Vorschlag. Einsendeschluss ist am 20. Oktober. Vorschläge können per E-Mail an wirmachenkultur@papenburg.de gesendet oder auf Facebook als Nachricht ans Jugendzentrum oder an den Jugendvorstand geschickt werden. „Wichtig ist dabei, dass man deutlich macht, dass man am Namenswettbewerb mitmachen will. Darum schreibt man am besten in die Nachricht den Hashtag #NameJugendkultur“, erklärt Ivonne Kösters. Als Preis ist ein 200-Euro-Gutschein von Expert Bening Papenburg vorgesehen.