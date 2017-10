Veranstaltungstipps zum Wochenende Herbstfest, Kirmes und Konzerte im nördlichen Emsland

Papenburg. Am zweiten Wochenende im Oktober gibt es im nördlichen Emsland neben Konzerten ein Herbstfest. In Dörpen und Lorup wird Kirmes gefeiert.

In der Diskothek Limit in Ihrhove beginnt das Wochenende am Freitag, 6. Oktober, unter dem Motto „Friday first“. Am Samstag heißt es dann „Hip Hop and you don’t stop“ mit DJ Marco. Beide Abende starten um 23 Uhr.

Die koreanische Pianistin Yu Mi Lee wird am Samstag, 7. Oktober, um 17 Uhr in der Villa Dieckhaus in Papenburg die Reihe „Weltklassik am Klavier“ fortsetzen. Laut Veranstalter wird Lee Werke von Brahms, Chopin und Liszt spielen. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Reservierungen für ein anschließendes Essen sind unter der Telefonnummer 0 49 61/80 96 20 möglich.

Gemeinsam mit dem Musiker Stephan Schomaker und weiteren Künstlern lädt das St.-Lukas-Heim am Samstag, 7. Oktober, um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert zugunsten von autistischen Kindern und Jugendlichen in die Aula der Heinrich-Middendorf-Oberschule in Aschendorf ein. Für die Veranstaltung haben sich nach Mitteilung des St.-Lukas-Heims elf Musiker zusammengefunden, die unter dem Titel „Back to the roots“ an dem Abend in zwei Bands spielen. Der Eintritt ist frei, die Organisatoren bitten stattdessen um Spenden . Die Mittel sind für die Förderung autistischer Kinder und Jugendlicher bestimmt.

In Papenburg findet am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in der Kesselschmiede der Flohmarkt „Madame Floh – der Flohmarkt von Frau zu Frau“ statt. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Zu einem Herbstfest lädt der Aschendorfer Heimat- und Bürgerverein am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 17 Uhr auf das Gelände des Heimathofes an der Waldseestraße ein. In den Handwerkerhäusern wird eine Harkenherstellung gezeigt. Auch die Seilerei und Holzschuhmacherwerkstatt sind zu besichtigen. Allgemeine Führungen durch das Haus und den Hof sowie eine plattdeutsche Lesung in der „kolden Staowe“ runden das Programm ab.

Dörpen rüstet sich derweil für drei tolle Tage. Von Freitag, 6. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, werden die Markt- und Kirmestage in der Ortsmitte gefeiert. Den Auftakt bildet am Freitagmorgen eine Oldtimerschau durch die „Kröchen-Klütker“ aus Lehe. Ab 10 Uhr sollen die ersten Maschinen laufen. Zum 39. Mal organisiert derweil der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe Dörpen eine Gewerbeschau. Ab 11 Uhr zeigen ortsansässige Firmen an ihren Ständen die neuesten Entwicklungen in Sachen Mode, Wohnen, Garten und Technik. Dann wird auch ein Fass Freibier angestochen.

Passend zur Kirmes in Dörpen veranstaltet die Diskothek Stricker am Freitag, 6. Oktober ab 22 Uhr den „Kirmes-Freitag“ mit DJ Fuego und Heini Emke. Am Samstag, 7. Oktober, geht das Feiern ebenfalls ab 22 Uhr mit „Club Festival Kirmes Samstag“ in die nächste Runde.

Ebenfalls Kirmes gefeiert wird am Wochenende in Lorup. – und zwar vom 7. bis zum 9. Oktober hinter Krulls Hus. Den Auftakt des dreitägigen Kirmesgeschehens bildet die Zeltfete am Samstagabend. Am Sonntag beginnt die Veranstaltung um 14 Uhr. In der Wagenremise präsentiert der Heimat Ring am Sonntag und am Montag seine Ausstellung „Dörflicher Haushalt der vergangenen 100 Jahre“ und die alte Drechslerei. Zudem stellen Kaninchenzüchter ihre Tiere in Krulls Hus aus.