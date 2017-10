Untersuchungen sollen beginnen Papenburger Rat froh über Entwicklung am Eisenbahndock

Papenburg. Der Papenburger Stadtrat hat einstimmig die Entwicklungspläne für das Eisenbahndock befürwortet.

Fraktionsübergreifende Freude herrschte beim Tagesordnungspunkt Eisenbahndock. Wie schon im Bauausschuss sprach sich der Rat einstimmig dafür aus, vorbereitende Untersuchungen für den alten Hafenteil hinter der Bahnlinie im Bereich der Bahnhofstraße in Angriff zu nehmen. Die Durchführung dieser Untersuchungen und das geplante integrierte Stadtentwicklungskonzept Untenende sollen extern vergeben werden. Für das Konzept sind 50.000 Euro im Haushalt eingeplant – 30.000 Euro für das laufende Jahr und 20.000 für 2018. Ebenfalls beschlossen wurde eine Satzung, die der Stadt ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gelände einräumt.

Die SPD begrüßte das Vorhaben und sprach sich laut Fraktionsvorsitzendem Peter Raske für die Schaffung „kleinräumiger Strukturen“ aus. Zudem warf Raske die Idee in den Raum, eine Überführung vom Bahnhof sowie einen Anlegeplatz für Fluss-Schiffe zu errichten. Die Grünen freuten sich Knut Glöckner zufolge, dass das Thema nun auf der Agenda stehe, nachdem es bereits 2012 von den Grünen auf den Plan gebracht worden war. Über die Entwicklungsmöglichkeiten wie etwa Wohnflächen müsse man allerdings auch in Hinblick auf das gesamte Stadtgebiet nachdenken.

CDU warnt: Bestandsbetriebe nicht gefährden

Hermann Wessels (CDU) sagte, dass auch seine Fraktion zustimmen werde. jedoch müsse beim Vorhaben berücksichtigt werden, dass Betriebe in Hafenlage durch Bauvorhaben nicht gefährdet werden. Die weiteren Schritte sollten wohlüberlegt sein, so Wessels. Ralf Uchtmann (UWG) teilte mit, dass man sich „auf das, was komme“, freue. Marion Terhalle (FPD) riet von einer industriellen Entwicklung am Eisenbahndock ab und wünschte sich eine touristische Nutzung. Gerhard Schipmann (UBF) wies auf mögliche Altlasten auf dem Gelände hin. Es sollten erst die Untersuchungen abgewartet werden und dann über eine Nutzung diskutiert werden.

Diskutiert wurde im Rat auch über den Nachtragshaushalt der Stadt. Wie berichtet werden wohl fünf Millionen Euro Gewerbesteuer mehr als geplant eingenommen. Hiervon sollen 3,6 Millionen Euro in den Grunderwerb zur Hafenerweiterung im Bokeler Bogen investiert werden. UWG und Grüne stimmten gegen die Pläne, da sie die Hafenerweiterung ablehnen, so Uchtmann und Glöckner. Die restlichen Fraktionen stimmten für den Erwerb der Flächen. Jürgen Broer (SPD), der selbst in Bokel lebt, sagte, dass der Erwerb ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Stadt sei. Bei fünf Gegenstimmen wurde der Nachtragshaushalt mehrheitlich angenommen.

Werbesatzung mehrheitlich angenommen

Auch die Werbesatzung der Stadt wurde mehrheitlich angenommen. Vier Gegenstimmen kamen von der FDP sowie Ralf Diederichs (SPD). Terhalle betonte, dass die Werbeflächen an Fassaden und Fenstern zu klein seien. Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) erwiderte, dass die Stadtmitte durch überdimensionierte Werbeflächen verunstaltet werden könne.

Der Beitritt der Stadt zum Förderverein „Pro E 233“, der sich für den vierspurigen Ausbau der Europastraße 233 von Meppen nach Cloppenburg einsetzt, wurde ebenfalls beschlossen. Gegenstimmen kamen von den Grünen, die sich nach Aussage von Günter Buss im Vorfeld eine politische Beratung zum Thema gewünscht hätte. Man werde so vor vollendete Tatsachen gestellt, so Buss, der auf den Eingriff in die Natur durch den Ausbau hinwies.

Neuer Schiedsmann für fünf Jahre

Mit Karl-Heinz Röttgers aus Papenburg hat der Rat einstimmig eine neuen stellvertretenden Schiedsmann für fünf Jahre ins Amt berufen. Er folgt auf Albert Schulte, der turnusgemäß ausscheidet.