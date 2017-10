Alter Standort zu klein geworden Subway in Papenburg zieht zu Meyers Mühle

Papenburg. Die Filiale der Sandwich-Kette Subway in Papenburg zieht in ein neues Ladenlokal direkt neben Meyers Mühle am Untenende. Auf Anfrage unserer Redaktion nannte der Franchise-Geber auch die Gründe für den Umzug und einen ungefähren Eröffnungstermin.

Bereits Ende vergangener Woche hatte die Filiale am bisherigen Standort an der Karl-Hillers-Straße 2 unweit des Lidl-Marktes ihre Türen geschlossen, und das relativ kurzfristig, was für Spekulationen in der Stadt sorgte. Doch mangelnde Kundschaft war dort nach Angaben von Bernd Wagner, Gebietsverantwortlicher für Niedersachsen, keineswegs das Problem. „Wir waren an der Karl-Hillers-Straße sogar sehr erfolgreich“, betont Wagner. Allerdings sei das Ladenlokal dort „baulich in die Jahre gekommen“, so Wagner. Beide Dinge seien letztlich auch der Grund gewesen, sich nach einer größeren und moderneren Fläche umzusehen.

Neue Filiale ist mehr als drei Mal so groß

Die hat Subway unmittelbar am Hauptkanal und neben Meyers Mühle gefunden. Und zwar auf der letzten noch freien Ladenfläche, auf der sich bis Herbst 2015 das Modehaus Averdung erstreckt hat. Sie zieht sich bis in den historischen Gebäudeteil des alten Getreidespeichers.

Dort stehen Subway statt der bisher knapp 60 nun deutlich mehr als 200 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die Zahl der Sitzplätze wird sich mit etwa 80 nahezu verdreifachen. Bereits seit einigen Wochen wird das Ladenlokal, in dem sich Ende vergangenen Jahres vorübergehend eine Fielmann-Filiale befunden hat, nach Vorgaben des Franchisegebers aus den USA umgebaut. Der Thekenbereich ist bereits zu erkennen, noch fehlen aber beispielsweise der Bodenbelag, die Farbgestaltung an den Wänden sowie Tische und Stühle. Über dem Eingang befindet sich bereits der Schriftzug der Fast-Food-Kette. Voraussichtlich in der dritten, spätestens in der vierten Oktoberwoche wird es nach Angaben des Gebietsbeauftragten eine Bauabnahme vor Ort geben, danach kann geöffnet werden.

(Weiterlesen: Neue Mieter in ehemaligem Papenbuger Modehaus)

Das Angebot aus frisch zubereiteten Sandwiches mit verschiedenen Belägen, Brotsorten und Salaten wird gleich bleiben. Auch Cookies und Kaffee wird es weiterhin geben. Zum „World-Sandwich-Tag“ am 3. November soll es Sonderaktionen geben. Die Franchise-Nehmer, die Familie Heso, wird sich durch den Umzug der Filiale nicht ändern.

In fünf Flächen unterteilt

Mit dem Einzug von Subway ist die etwa 800 Quadratmeter große Ladenfläche des ehemaligen Modehaus Averdung nach gut zwei Jahren wieder komplett gefüllt. Sie wurde nun in fünf kleinere Ladenlokale unterteilt. In Richtung Stadtpark befindet sich das Restaurant Bosporus, dann folgen die „Schmuck Oase“, der Spielwarenladen „Fun4Kids“, die Bausparkasse LBS und eben auf der Seite Richtung Hauptkanal die Subway-Filiale. „Natürlich sind wir sehr froh darüber, nun wieder alle Flächen belegt zu haben. Ich glaube, Subway passt gut dorthin“, sagt Roland Averdung. Auf dem Mühlenplatz und an der Kreuzung Am Stadtpark befinden sich ausreichend Parkplätze für alle fünf Geschäfte. „Ebenfalls ein Grund, der für das Ladenlokal gesprochen hat“, sagt Bernd Wagner von Subway.

Was mit der bisherigen Subway-Fläche an der Karl-Hillers-Straße passiert, ist unklar. Man befinde sich „in finalen Gesprächen hinsichtlich einer Nachnutzung“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Details könne man aber erst „in ein paar Wochen“ mitteilen.