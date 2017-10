Turnierveranstalter zufrieden Hanno Berenzen gewinnt Springpferdeprüfung in Aschendorf

Aschendorf. Nach zwei ereignisreichen Turniertagen hat Sabine Witolla von der Turnierleitung des Reit- und Fahrvereins (RFV) Aschendorf eine positive Bilanz gezogen. Demnach war die Leitung mit dem Verlauf des Hallenspringturniers am Hofer Kirchweg rundweg zufrieden.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Starterfüllung der gemeldeten Reiter an beiden Turniertagen. Die Investition in den neuen Reithallenboden hat sich gelohnt“, sagte Witolla. Viele der gestarteten Reiter hätten die guten Bedingungen in der Aschendorfer Vereinshalle mit anerkennenden Worten honoriert.

Zudem kam dem RFV Aschendorf auch das tolle Herbstwetter zugute. So konnten sich Rösser und Reiter zumeist bei Sonnenschein auf dem Freigelände für die Hallenprüfungen vorbereiten. Dank der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer und Sponsoren überlegt die Turnierleitung, im nächsten Jahr das sportliche Programm des Springturniers auszuweiten oder aber auch einen Reitertag mit Dressurprüfungen anzubieten.

Das schwerste Springen des zweitägigen Turniers konnte Klaus Bockmeyer vom RFV Lingen im Sattel von Calinka in 42,12 Sekunden strafpunktfrei für sich entscheiden. Die Plätze zwei und drei belegte Jörg Zeppenfeld vom RFV Dörpen. Er hatte die Pferde Kassiopaia und Chikago in dem M*-Springen gesattelt. Den vierten Rang beanspruchte Lokalmatador Enno Berenzen auf Quality für sich.

Sein Bruder Hanno Berenzen, vor einigen Tagen bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Aachen im Sattel von Zalido mit Rang 20 bester Juniorenreiter des Emslandes, konnte in dem M*-Springen mit Chula Vista Rang acht belegen. Mit Chula Vista hatte der 17-jährige Aschendorfer Nachwuchsreiter einen Tag zuvor mit der respektablen Wertnote 8,0 eine Springpferdeprüfung der Klasse M* gewonnen. In dieser Prüfung für junge Springpferde verwies Hanno Berenzen Iris Schepergerdes auf Concordia vom RFV Neuversen (7,9) auf Platz zwei und Katharina Wulfers vom RFV Lastrup auf Calypso St. Barth (7,7) auf Rang drei.