Künstliche Wesen stürzen Erde ins Chaos Fortsetzung von „Blade Runner“ startet im Kino Papenburg

Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 5. Oktober 2017, der Science-Fiction-Thriller „Blade Runner 2049“, die Komödie „Unter deutschen Betten“ und der Zeichentrickfilm „My little Pony“. Am Sonntag gibt es zum 30. Geburtstag des Films den Klassiker „Dirty Dancing“. Die VHS-Filmrolle zeigt die Liebeskomödie „Hampstead Park-Aussicht auf Liebe“.

Im Science-Fiction-Thriller Blade Runner 2049 soll der Polizeibeamte K (Ryan Gosling) nach alten, fehlerhaften Replikanten (künstliche Menschen, die zum Einsatz in Weltall-Kolonien gezüchtet wurden) fahnden und sie vernichten. Bei der Arbeit fördert Blade Runner K ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zutage, welches das Potenzial hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen ins Chaos zu stürzen. Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Spur von Rick Deckard (Harrison Ford), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen Blade Runner der Polizei von Los Angeles.

Die Komödie Unter deutschen Betten erzählt die Geschichte von Linda Lehmann (Veronica Ferres), der ein sogenanntes One-Hit-Wonder gelungen ist. Das Comeback geht richtig schief, ihr Langzeit-Freund und Produzent Friedrich (Heiner Lauterbach) hat sich schon längst ein neues Sternchen geangelt und so steht Linda vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Niemand öffnet ihr mehr die Tür. Die einzige, die sich ihrer annimmt, ist ihre ehemalige Putzfrau Justyna (Magdalena Boczarska). Linda, die ihre Mitmenschen stets schlecht und von oben herab behandelt hat, muss nun mit Justyna putzen gehen.

In dem Film My little Pony bedroht eine dunkle Macht das idyllische Ponyville. Daher müssen die Ponys Twilight Sparkle, Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Fluttershy und Rarity in die große Welt ziehen, um ihre Heimat zu retten. Dabei treffen sie neue Freunde, bestehen gefährliche Abenteuer und lernen eine wichtige Lektion. Bei den Little Ponys handelt es sich um kleine, sehr bunte Spielzeugpferde, die zu ihrem Namen passende Symbole auf ihrem Körper haben.

Am Sonntag, 8. Oktober, wird jeweils um 16.30 und 20 Uhr, zum 30. Geburtstag der 80er-Jahre-Filmklassiker Dirty Dancing mit Patrick Swayze und Jennifer Grey in den Hauptrollen gezeigt.

Die VHS-Filmrolle der Volkshochschule (VHS) Papenburg präsentiert am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 17 und 20 Uhr die Liebeskomödie Hampstead Park – Aussicht auf Liebe: Die exzentrische Emily Walters (Diane Keaton) stammt ursprünglich aus Amerika. Seit mehreren Jahren lebt sie im Londoner Nobelviertel Hampstead, wo sie sich aber zunehmend fehl am Platz fühlt. Da beobachtet sie eines Tages zufällig, wie eine Gruppe von Schlägern auf den kauzigen Donald Horner (Brendan Gleeson) losgeht, der bereits seit vielen Jahren in einer selbst gebauten Hütte im weitläufigen Hampstead Park wohnt. Die Schläger, so stellt Emily bald fest, sollten ihn vertreiben, damit seine Hütte zur Errichtung eines Luxusbauprojekts abgerissen werden kann. . .