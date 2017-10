Amtshaus-Umgestaltung schreitet voran Mix aus Museum und Gastronomie in „Drostei“ Papenburg

Papenburg. Die Umgestaltung des Alten Amtshauses in Papenburg zur Drostei mit einer Kombination von musealem und erlebnisgastronomischem Angebot gewinnt an Konturen – nicht nur von außen, sondern auch von innen.

Voraussichtlich zum Jahreswechsel wird in dem historischen Gebäude die erste Feierlichkeit über die Bühne gehen. „Wir werden unsere Silvesterfeier vom Arkadenhaus in die Drostei verlegen“, kündigt Willy Lückmann im Gespräch mit unserer Redaktion an. Er hatte mit dem Alten Amtshaus samt Park Weihnachten 2016 eines der ältesten Gebäude der Stadt gekauft. Das Anwesen, das bis dahin der Erbengemeinschaft Meyer gehörte und in dem einst die Firma Rieke & Meyer residierte, steht unter Denkmalschutz. Die ersten regelmäßigen Besuchsmöglichkeiten soll es ab Februar/März 2018 geben. Zunächst waren Teileröffnungen für diesen Herbst geplant.

Geschichte erlebbar machen

Bei einem Rundgang mit Lückmann durch Haus und Garten vermittelt der Papenburger Eindrücke von seinem Vorhaben, das sich in Kurzform mit „erlebbarer Geschichte“ der Fehnstadt umschreiben lässt und zu dessen Investitionsvolumen er auf Nachfrage keine Angaben macht. Ein rein musealer Ausstellungscharakter sei ihm zu wenig, betont Lückmann. „Früher hieß es Brot und Spiele. Heute geht es um Information und Unterhaltung.“

Im Eingangsbereich zu dem rund 650 Quadratmeter umfassenden Gebäude hat Lückmann die historische Pflasterung freilegen lassen. Von dort fällt der Blick auf eine rustikale Treppe aus massivem, alten Holz. „Das Holz hat die Tischlerei Stevens aus Rhede besorgt und auch die Treppe gebaut“, sagt Lückmann. Wer genau hinsieht, erkennt, dass die 17 Stufen, die in ein Lesezimmer führen, mit Metallstreben verbunden sind. „Die hat der Heimatverein Rhede in seiner historischen Schmiede hergestellt.“ Ebenfalls bereits eingebaut sind dicke Holzbalken aus dem Ständerwerk eines alten Bauernhofes in Rhede.

Ort der Bürgerkunst

Lückmann hatte mehrfach angekündigt, das Haus, für den er zwischenzeitlich den Namen „Rentei“ ins Spiel gebracht hatte, zu einem Ort der Bürgerkunst mit wechselnden Ausstellungen und kulturellen Auftritten zu machen. In diesem Zusammenhang seien ihm mehrere hochwertige und historisch bedeutsame Nachlässe angeboten worden, darunter auch zum Teil handschriftlich verfasste Büchersammlungen. Sie sollen Lückmann zufolge Eingang in eine Bibliothek finden. Zudem soll es Lesungen aus diesen Büchern geben. „So machen wir die Geschichte Papenburgs und des Emslandes lebendig“, sagt Lückmann.

Altes Mauerwerk hinter Glasplatten

Teil des Interieurs sollen nach wie vor in ebenfalls immer wieder wechselnden Kombinationen auch Exponate des Heimatvereins Papenburg werden, die derzeit im Bahnhof lagern. Bereits da ist ein Ofen aus dem 16. Jahrhundert, den Lückmann im Drostenzimmer aufstellen will. Auch dort soll den Besuchern ein Gefühl vermittelt werden, „wie der Drost dort einst residiert hat“. Deshalb werde auch dort der ursprüngliche Boden freigelegt und der Ofen mit historischen Fliesen gekachelt. „Es geht darum, so weit wie möglich ein historisches Gefühl aufzubauen“, betont Lückmann. Ebenfalls wieder hergerichtet wird ein kleines Verlies. Altes Mauerwerk – über Jahrzehnte hinter Rigips verschwunden – soll hinter Glasplatten sichtbar bleiben.

Den Heimatfreunden, die bis zum Sommer 2016 insgesamt 20 Jahre auf Mietkosten der Stadt im Alten Amtshaus zu Hause waren, bietet der Papenburger an, künftig wieder in dem Gebäude zu tagen – „als Referenzsitz sozusagen“. In Workshops sollen die Heimatfreunde die Geschichte der Stadt aufarbeiten, „aber nicht so wie bisher, sondern lebendig“, wie Lückmann betont. Die entsprechende Technik für Tagungen (Beamer etc.) wird eingebaut. „Wir haben schon mehr als drei Kilometer Kabel verlegt“, sagt Lückmann. Überdies würden alle Räume klimatisiert und mit Diebstahlsschutz ausgerüstet.

Picknick in rustikalem Garten

Fester Bestandteil der Planungen ist zudem ein gastronomisches Konzept, das sich Lückmann so vorstellt: Besucher stellen sich einen Picknickkorb aus Binsengeflecht mit regionalen Leckereien, vor Ort frisch gebackenem Brot und beispielsweise einer Flasche Wein zusammen und ziehen sich zum Essen und Trinken in den Garten zurück, den Lückmann teilweise in einen „rustikalen Hinterhof“ umwandeln will, ohne seinen urwüchsigen Charakter zu verletzen. „Es wird Hühner und Kaninchen geben“, verspricht der Bauherr. Gleichzeitig sollen die Menschen im Grünen picknicken können. Oder sie nehmen sich einen Kaffee oder eine von mehreren alten Biersorten, die ebenfalls angeboten werden sollen. „Die Menschen sollen in der wilden, ursprünglichen Natur das Leben genießen. Im Garten will ich die Ursprünglichkeit der Natur mit der des Menschen zusammenführen. Die beiden Komponenten sollen sozusagen zu einer Einheit verschmelzen“, erläutert Lückmann seine Philosophie. Die Reste des Picknicks können in einem Jutebeutel mit nach Hause genommen werden.

Nach Maßgabe des Denkmalschutzes

Das gesamte Gelände umfasst nach seinen Worten rund 3000 Quadratmeter, die Hälfte davon ist Garten. Wie der Papenburger weiter erklärt, wird er der Stadt auf deren Wunsch einen etwa 800 Quadratmeter großen Grundstücksstreifen rechts vom Gebäude abkaufen. Er wird derzeit vor allem als Parkplatz genutzt. Lückmann will ihn ebenfalls nach Maßgabe des Denkmalschutzes umgestalten. Das gesamte Areal werde eingefriedet, der Zugang zum Haupteingang mit einer großen Pforte ebenfalls historisch gestaltet.