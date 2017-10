„Wir sind eine große Familie“ Moschee in Papenburg gibt Einblicke in islamischen Glauben

Papenburg. Warum beten Frauen und Männer getrennt? Ab wann gehen Kinder in die Moschee? Der türkisch-islamische Kulturverein Papenburg hat am Dienstag zu einem Tag der offenen Moschee eingeladen und alle Fragen rund um den islamischen Glauben beantwortet.

„Der Islam wird auf der Welt leider oft mit Terrorismus in Verbindung gebracht“, sagte Vorstandsmitglied Ruhi Atalay und ergänzte: „Wir sind dagegen. Wir sind ganz friedlich und offen. Das wollen wir zeigen.“ Davon konnten sich die Besucher gestern selber ein Bild machen.

Jugendvorstand Nasuh Bellikli führte die Gäste – natürlich auf Socken – durch die Moschee und erklärte das Religionsverständnis und die Gebetsrituale. Das getrennte Beten sei eine religiöse Vorschrift. „Frauen und Männern dürfen im gleichen Raum beten, aber nicht nebeneinander“, so Bellikli. Die Kinder hingegen seien bis zur Pubertät zu nichts verpflichtet und können in der Moschee machen, was sie wollten.

Bis zu 400 Gläubige beim Freitagsgebet

„Es ist sehr interessant und lehrreich, das alles hier zu sehen. Sonst kommt man damit ja nie in Kontakt“, sagte Hans Wetermann aus Rhauderfehn. Im Gebetsraum lauschten die Gäste gebannt der tiefen, gleichmäßigen Stimme von Imam Hamil Türkyilmaz, als dieser einen Auszug aus dem Koran vortrug.

Zum Freitagsgebet kommen nach Angaben von Bellikli bis zu 400 Gläubige in die Mosche. An den Festtagen zum Ramadan und zum Opferfest seien es an die 1000. „Wir haben 150 Mitgliedsfamilien, aber wir sind wie ein große Familie“, erklärt Atalay. Dementsprechend war im Garten auch viel Trubel. Neben einer Hüpfburg gab es türkische Leckerein und Tee.