Stadt räumt Problem mit Lüftung ein Zu wenig Frischluft in Papenburger Theater

Papenburg. Bei einem Konzert im Papenburger Theater auf der Werft hat es Probleme mit der Lüftung der neuen Heizungsanlage gegeben. Das hat die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion eingeräumt. Sie verspricht aber auch, dass das Problem bis zur nächsten Aufführung behoben sein werde.

Auslöser ist eine massive Beschwerde des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt Papenburg, Peter Raske. „Konzert im Theater Alte Werft wird zum Saunagang“, überschrieb er eine Pressemitteilung nach dem Gastspiel des Romeo-Manolito Franz Ensembles am vergangenen Freitagabend. Nach seinen Worten herrschte im Zuschauerraum „gefühlt“ eine Temperatur von 40 Grad. „Die Heizungsrohre glühten“, so Raske. Das habe dazu geführt, dass einige Besucher während der Pause das Theater verlassen hätten.

Letzteres kann die Stadt nicht bestätigen. „Dieses ist der Verwaltung nicht bekannt“, teilte Stadtsprecherin Karin Evering am Montag auf Anfrage mit.

Heizung nicht eingeschaltet

Wie sie weiter erklärt, sei die Heizung an besagtem Konzertabend allerdings gar nicht eingeschaltet gewesen. „Das Problem war nicht die Heizung, sondern die Lüftungsanlage“, so Evering. Sie verweist darauf, dass die Lüftungsanlage noch nicht endgültig fertiggestellt sei und derzeit im provisorischen Betrieb laufe. „Am Freitagabend wurde nicht ausreichend Frischluft in das Theater gefördert“, so Evering weiter. Die Arbeiten an der Lüftungsanlage würden am Mittwoch fortgesetzt. „Bis zur nächsten Veranstaltung wird das Problem behoben sein“, verspricht die Stadtsprecherin.

Arbeiten werden am Mittwoch fortgesetzt

Erst zu Beginn vergangener Woche hatte die Verwaltung bei einer Sitzung des Eigenbetriebsausschusses in der Stadthalle Forum Alte Werft erklärt, dass die Arbeiten zur Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage für mehr als 700.000 Euro weitgehend abgeschlossen seien.

(Lesen Sie weiter: Neue Heizung in Papenburger Stadthalle betriebsbereit)

Bei einer Führung durch die Technikräume hatte Heinz Brake von der Zentralen Gebäudeverwaltung darauf verwiesen, dass die Heizung bereits laufe und lediglich an der Lüftungsanlage noch Restarbeiten zu verrichten seien. „Das Forum ist betriebsbereit. Es kann zu keinen Störungen mehr kommen“, hatte Brake den Ausschussmitgliedern versichert. Wie er während der Sitzung weiter ausführte, hatte die Stadt die Heizung auch nachts durchlaufen lassen, um mit dem Dauerbetrieb die Luft aus den Rohrleitungen zu bekommen.

SPD: Schlechter Start in Theatersaison

Peter Raske konstatiert derweil einen schlechten Start in die Theatersaison. „Wenn das so weitergeht, wird Papenburg Kultur auch seine letzten Abonnenten verlieren“, prophezeit er. Aus seiner Sicht wurden 700.000 Euro „in den Sand gesetzt“. Raske fragt, wer dafür verantwortlich sei.

Der Stadtverwaltung sind laut Sprecherin Evering die tatsächlichen Temperaturen im Zuschauerraum des Theaters am Freitagabend nicht bekannt. Ebenfalls nicht bekannt sei, ob es weitere Beschwerden über die Temperaturen gegeben hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Temperaturzustand in der Stadthalle für Ärger sorgt. Allerdings ging es bislang immer um zu niedrige Temperaturen. Deshalb mussten im Dezember 2010 eine Theateraufführung und im April 2012 ein Konzert abgesagt werden.

(Lesen Sie weiter: Kälte statt Kulturgenuss: Ärger über frostige Temperaturen im Theater Alte Werft)

Der Streit zwischen dem damaligen Direktor des Hotels Alte Werft und der Stadt 2013 mit einem Vergleich vor Gericht.