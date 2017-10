„Bedarf wird immer mehr“ Sozialdienst sucht helfende Hände für die Tafel

jdi Papenburg. Auf dem Papenburger Wochenmarkt hat der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) um weitere ehrenamtliche Helfer für die Versorgung bedürftiger Menschen im Bereich der Tafel geworben.

„Der Bedarf an Arbeit wird immer mehr‘‘, erklärte Annegret Brüggemann, Koordinatorin für Ehrenamt beim SKFM, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Zahl der zu versorgenden Menschen liegt nach eigenen Angaben täglich bei etwa 100 Erwachsenen und 50 Kindern in Papenburg. Die Essensausgabe findet vier Mal in der Woche statt. Damit die Versorgung weiterhin gut funktioniere, seien viele helfende Hände nötig. ,,Wir wollen weiterhin versorgen, aber es ist schwer‘‘, so Maike Bruns, Projektleiterin für das soziale Kaufhaus und der Tafel.

Unterschiedliche Arbeitsbereiche

Hinsichtlich der Arbeit und Einsatzzeiten kann sich laut Brüggemann jeder individuell einbringen. Es wäre schon eine große Hilfe, wenn man für wenige Stunden, egal ob vor- oder nachmittags, mit anpackt. Wichtig sei jedoch die Verbindlichkeit. „Es wäre wünschenswert, wenn man zu angegebenen Zeiten erscheint oder sich gegebenenfalls frühzeitig abmeldet“, so Brüggemann.

Für die ehrenamtlichen Helfer steht nach ihren Worten auch die persönliche Entwicklung im Vordergrund. Helfer kommen Brüggemann zufolge nicht nur mit vielen verschiedenen Menschen, sondern auch mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen in Kontakt. Neben Tätigkeiten in der Tafel wie der Sortierung und Verteilung von Lebensmitteln und Aufgaben im Fahrdienst, stehen auch im sozialen Kaufhaus als Kleidersortierer oder in der Wohnungslosenhilfe Tätigkeiten an.

„Arbeit auf mehrere Schultern verteilen“

Ehrenamtlichen werden nach SKFM-Angaben außerhalb der Arbeit Ausflüge und Vorträge angeboten. Diese beinhalten Themen wie Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung oder Vererbung. Außerdem werde jährlich zu Grillfesten im Sommer und einer Adventsfeier um Weihnachten eingeladen.

Unter der Leitung des SKFM hat die Papenburger Tafel sieben Ausgabestellen in Surwold, Dörpen, Esterwegen, Sögel, Werlte, Aschendorf und Papenburg. Rund 400 ehrenamtliche Helfer betreuen dabei etwa 3000 Personen.

,,Wir möchten nicht, dass die Arbeit auf einer Schulter lastet, sondern auf mehrere Schultern verteilt ist‘‘, betont der SKFM-Geschäftsführer Norbert Schmidt. Interessierte können an einem Probeschnuppern teilnehmen, um erste Einblicke in die Aufgabenbereiche zu bekommen. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04961/660780 oder per Mail an brueggemann@skfm-papenburg.de.