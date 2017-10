Blockheizkraftwerk im Amtsgericht Justizministerin lobt Pioniergeist in Papenburg

Papenburg. Als ein Musterbeispiel für gelebte Energiewende in der Fläche durch die niedersächsische Justiz hat Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) das Amtsgericht Papenburg gewürdigt.

Im Keller des Gerichtsgebäudes am Hauptkanal verrichtet seit Dezember 2016 ein Blockheizkraftwerk (BHKW) seinen Dienst. Die Anlage funktioniert nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Das bedeutet, dass elektrische Energie und Wärme gleichzeitig gewonnen und genutzt werden. Wie Amtsgerichtsdirektor Harald Deeken bei einem Besuch der Ministerin am Montag erläuterte, versorgt sich das Gericht mit dem BHKW energetisch nicht nur komplett selbst, sondern speist überschüssigen Strom gegen Entgelt durch den Energieversorger ins Netz ein – pro Monat im Gegenwert von rund 400 Euro. Überdies sei der Stromverbrauch im Gebäude durch das Kraftwerk um zwei Drittel gesunken. „Das ist sensationell“, betonte Niewisch-Lennartz und lobte die Papenburger für ihren Pioniergeist und eine „eindrucksvolle Leistung“.

Großes Lob für Initiative eines Mitarbeiters

Deeken und die stellvertretende Geschäftsleiterin am Amtsgericht, Madlen Sager, machten in diesem Zusammenhang aber mehrfach deutlich, dass diese Anerkennung vor allem ihrem Kollegen Volkmar Höppe gebühre, ebenfalls stellvertretender Geschäftsleiter. Demnach war es der Rechtspfleger, der die Idee entwickelte und mit großem Engagement vorangetrieben habe. „Wir sind darauf angewiesen, dass es Menschen mit Ideen gibt und die den Willen haben, diesen dann auch mit Herzblut umzusetzen. Davon können wir lernen“, sagte Niewisch-Lennartz. Diese Beispiele zeigten zudem, wie innovativ die Justiz auch in Sachen energetischer Sanierung sei. Dabei gehe es nicht immer nur um Leuchtturmprojekte, sondern auch um die kleinen Schritte. Als in dieser Hinsicht ebenfalls vorbildlich bezeichnete die Ministerin zudem das Amtsgericht Meppen, das mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet sei, sowie das Amtsgericht in Bersenbrück, das Fernwärme nutze. All diese Projekte sollten keine Pilotvorhaben bleiben, sondern auch in anderen Gerichten Schule machen. „So etwas stärkt immer auch den Standort“, betonte Niewisch-Lennartz.

„Ein sehr ordentlich geführtes Gericht“

Das Gesamtinvestitionsvolumen für das BHKW in Papenburg umfasst Direktor Deeken zufolge rund 65.000 Euro. Finanziert wurde es vom Oberlandesgericht Oldenburg, dessen Vizepräsident Michael Kodde das Geld in mehreren Anläufen beim Ministerium habe loseisen können, wie er bei dem Besuch der Ministerin berichtete. Kodde bezeichnete Papenburg als „ein sehr ordentlich geführtes Gericht“, das bei der energetischen Sanierung „wegweisend“ sei.

Im Gespräch mit weiteren Vertretern des Amtsgerichts Papenburg, in dem derzeit 47 Bedienstete, davon sechs Richter, beschäftigt sind, sprach sich Niewisch-Lennartz „nach wie vor“ für eine Spezialisierung der Amtsgerichte auf bestimmte Rechtsgebiete aus, ohne dabei jedoch die Standorte zu schwächen, im Gegenteil. Denn jeder würde etwas vom „Spezialisierungskuchen“ bekommen, versicherte sie. Zudem müssten bestimmte Bereiche wie Mietsachen oder Betreuungsangelegenheiten ohnehin vor Ort bleiben. „Eine Spezialisierung sichert Amtsgerichte in der Fläche. Denn wir brauchen auch Richter, die sich in kleinen Gerichten niederlassen wollen“, erklärte Niewisch-Lennartz. Das funktioniere nur, wenn sie dort auch die Chance hätten, sich zu zeigen.

In Zeiten zunehmend auf bestimmte Themengebiete spezialisierter Rechtsanwälte sei es überdies „unerträglich, wenn der Anwalt besser qualifiziert ist als der Richter. Das untergräbt unser Ansehen und das Vertrauen in die Justiz“, so die Ministerin.