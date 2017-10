Angebot für Grundschulen Stadt Papenburg und Johannesburg vereinbaren Schulsozialarbeit

Papenburg. Die Stadt Papenburg und die Johannesburg aus Surwold haben einen Vertrag zur Schulsozialarbeit an Grundschulen unterzeichnet.

In einem waren alle einig: Sozialarbeit ist heutzutage an den Schulen unerlässlich. Ohne die enge Betreuung gerade bei der Einführung der Inklusion sei ein vernünftiger Schulalltag kaum mehr denkbar.

„Wir benötigen diese Unterstützung. Sie hilft nicht nur den Lehrkräften, sondern vor allem den Kindern“, sagte Birgit Lelonek. Die Leiterin des Fachbereichs Soziales/Jugend/Schule/Sport ist überzeugt, dass auch in den kommenden Schuljahren auf die Sozialarbeit nicht verzichtet werden kann. Ebenso sah es auch Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft: „Wir sind froh, dass wir mit der Johannesburg nun weiterhin auf einen engagierten Partner setzen können.“

„Wir haben bereits viele Erfahrungen in den beiden vergangenen Schuljahren sammeln können. Der Bedarf ist da“, erklärte Franz-Josef Lensker, Geschäftsführer der Johannesburg. Er habe festgestellt, dass vor allem die Kurse und Angebote zur Konfliktbewältigung und zur Kommunikation mit und zwischen den Schülern stark nachgefragt sind. „Die Jungen und Mädchen müssen sich in einer immer komplexeren Welt zurechtfinden. Leider kommt es immer öfter vor, auch in unserer Region, dass diese von Hause aus nicht gut darauf vorbereitet werden.“ Hier müsse dann die Sozialarbeit in den Schulen die Schüler in ihrer Entwicklung stärken und den Schulalltag erleichtern.

Der neue Vertrag läuft bis zum Ende des Schuljahres 2018/19 und beinhaltet die unterstützende Schulsozialarbeit durch drei Vollzeitkräfte der Johannesburg für die Papenburger Grundschulen. Die Kosten von jährlich rund 48000 Euro für das Angebot tragen der Landkreis Emsland und die Stadt gemeinsam. An den Oberschulen und den Grundschulen Michaelschule und Kirchschule gibt es bereits Stellen, die vom Land eingerichtet wurden, so Lelonek.