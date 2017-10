Aufgemotzte Autos beim Tuning-Day Zahlreiche Besucher beim Papenburger Michelmarkt

Papenburg. Mit vielen Besuchern, die bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen über die Vergnügungsmeile schlenderten, entschädigte der Abschlusstag des Papenburger Michelmarktes die Schausteller und Trödler für den verregneten Samstag. Großen Anklang fand auch der Tuning-Day.

Sehr zufrieden zeigte sich Peter Krallmann vom ostfriesischen Schaustellerverband mit dem Feuerwerk am Samstagabend. Rund 200 Besucher, die unter den Vordächern der Verkaufsstände Schutz vor dem Regen fanden, bewunderten das Bodenfeuerwerk von Marc Semmer auf dem Michaelisplatz.

Am Sonntag wurde in der Umländerwiek links ein Krammarkt mit Verkaufs- und Verzehrbuden, einem Kinderkarussell und einem Floh- und Trödelmarkt, der sich bis zum Busbahnhof hinzog, durchgeführt. Besonderes Augenmerk fand eine von Mark Timmer und Christian Krallmann organisierte Aktion der Freunde getunter Fahrzeuge. Auf dem Michaelisplatz und an der linken Kanalseite trafen sich Mitglieder des Klubs, um im Rahmen eines „Tuning Days“ ihre Fahrzeuge auszustellen.

Ford Mustang aus den 1970er Jahren

Das Treffen stellte den Saisonabschluss der Papenburger Tuning-Szene dar und wartete neben einer Vielzahl von „aufgemotzten“ Automobilen aller Marken und ausgewählten Motorrädern sowie einer eigens für diesen Tag initiierten Ausstellung von US-Cars auf. Darunter auch historische Fahrzeuge amerikanischer Hersteller, wie ein Ford Mustang aus den 1970er Jahren und Fahrzeuge von Jeep und Chevrolet.

Schausteller Peter Krallmann bedauerte zwar, dass die Obenender Kaufmannschaft die Kirmes diesmal nicht mit eigenen Aktionen anfetten konnte, bedankte sich aber beim Vorstand der Werbegruppe für die logistische Unterstützung. Ohne publikumswirksames Zusatzangebot werde der Michelmarkt langfristig nicht bestehen können, sagte er, gab aber deutlich zu verstehen, dass er alles daran setzen werde, diese traditionelle Kirmes zu erhalten.