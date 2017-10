Orte des Austausches Tagung in Papenburg über die Rolle der Bibliotheken

Papenburg. Unter dem Motto „Die Rolle der Bibliotheken in der Gesellschaft“ hat der 13. deutsch-niederländischen Bibliothekentag der Ems-Dollart-Region (EDR) in Papenburg stattgefunden.

Die Vorbereitung von Ehrenamtlichen auf den Einsatz in modernen Büchereien stand dabei im Mittelpunkt bei einem von drei Workshops in der Papenburger Stadtbücherei. Rund 40 Interessierte aus dem ganzen Ems-Dollart-Gebiet waren in die Fehnstadt angereist. In weiteren Workshops ging es um die Neugewinnung von Ehrenamtlichen sowie Themen wie Reorganisation in niederländischen Bibliotheken und neue Konzepte der Organisation.

Nach der Begrüßung von Gastgeberin und KÖB-Leiterin Antje Brockhoff-Smidt hieß Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) die internationalen Gäste willkommen und betont, dass Bücher trotz des Trends zur digitalen Wissensvermittlung weiter wichtig seien. Den Bibliotheken als gefragten Orten kämen inzwischen auch andere Funktionen zu. Büchereien seien heute Orte des Austausches von Interessen, Interaktion, Kommunikation und Integration.

Die Politik müsse Bechtluft zufolge den alten Satz „Lesen bildet“ im Blick behalten und wissen, was ihnen die Bibliotheken wert sind. Der Einsatz von Ehrenamtlichen sei eine gute Sache, solange diese nicht als „billiger Jakob“ wegbrechende Strukturen auffangen müssten. In Papenburg sei der Beitrag der Stadt zur Bücherei seit Jahren stabil trotz angespannter Haushaltslage. „Wer hier spart, spart am falschen Ende“, sagte der Bürgermeister.