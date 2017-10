Betreuung für 65 Kinder Kita St. Klara in Papenburg feierlich eingeweiht

Feierlich eingeweiht: Pfarrer Franz Bernhard Lanvermeyer von der Pfarrei St. Antonius hat die neue Kindertagesstätte St. Klara am Papenburger Untenende gesegnet. Foto: Lea Becker

Papenburg. Die neue Kindertagesstätte (Kita) St. Klara in Papenburg ist am Freitag feierlich eingeweiht worden. Bereits seit 1. August werden in dem Gebäude direkt neben der St.-Antonius-Kirche am Untenende 65 Kinder in drei Gruppen betreut.