Keine Spur von Rad und Unfallopfer Mögliche Zugkollision mit Fahrrad in Papenburg

Ein Zug soll in Papenburg an einem Bahnübergang mit einem Radfahrer kollidiert sein. Weder Rad noch eine Person wurden vor Ort von der Polizei aufgefunden. Symbolfoto: Michael Gründel

Papenburg. In Papenburg ist es am Samstagabend zu einem Zugunfall an einem Bahnübergang am Tunxdorfer Torfweg gekommen. Das Schienenfahrzeug soll laut Polizei einen Fahrradfahrer erfasst haben – allerdings sind weder Fahrrad noch das mögliche Unfallopfer aufzufinden.