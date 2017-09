Radfahrer in Papenburg angefahren MEC öffnen

Ein 19-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall in Papenburg verletzt. Symbolfoto: Michael Gründel

Papenburg. Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Samstag gegen 17.20 Uhr am Deverweg in Papenburg von einem Autofahrer angefahren worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an der Einmündung „Am Ems Center“ auf einem Fußgängerüberweg. Da zunächst schwere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die schweren Verletzungen wurden jedoch nicht bestätigt. Laut Polizei hat der 19-Jährige lediglich eine Gehirnerschütterung erlitten. Einzelheiten zum genauen Unfallhergang sowie dem Alter des Autofahrers konnte die Polizei nicht geben.