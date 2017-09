16 Standesämter beantworten Anfrage Gleichgeschlechtliche Ehe: So groß ist die Nachfrage im Emsland

Papenburg/Meppen. Ab dem 1. Oktober 2017 dürfen in Deutschland Lebenspartnerschaften zwischen zwei Männern oder zwei Frauen in eine gleichgeschlechtliche Ehe umgewandelt werden. Unsere Redaktion hat alle 19 Standesämtern im Emsland gefragt, wie groß die Nachfrage nach diesen Ehen ist. 16 haben geantwortet.

Unter dem Stichwort „Ehe für alle“ hat der Deutsche Bundestag Ende Juni mehrheitlich das Gesetz „zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“, wie es offiziell heißt beschlossen. Damit erhalten verheiratete Schwule und Lesben alle Rechten und Pflichten, wie sie einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zustehen, sie dürfen unter anderem auch gemeinsam Kinder adoptieren. Vorangegangen war eine sehr emotionale Debatte im Hohen Haus, am Ende stimmten 393 Abgeordnete für das Gesetz, 226 votierten mit Nein, vier enthielten sich der Stimme. Am Sonntag greift nun dieses Gesetz. Die schon eingetragenen Lebenspartnerschaften können bestehen bleiben oder in eine Ehe umgewandelt werden. Dafür muss das verpartnerte Paar persönlich und gemeinsam zum Standesamt.

Keine Rückmeldung aus Lathen, Dörpen und Herzlake

Auf eine Anfrage unserer Redaktion in den 19 Rathäusern im Emsland haben 16 geantwortet, keine Rückmeldungen gab es aus Lathen, Dörpen und Herzlake. Den Angaben der 16 Standesämter zufolge haben in den vergangenen Jahren mindestens 103 gleichgeschlechtliche Paare ihre Beziehungen in den Rathäusern eintragen lassen. Mindestens sieben haben erklärt, in nächster Zeit eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen zu wollen oder haben sich in den Stadesämtern danach erkundigt. Eine Sonderöffnung von Standesämtern, wie es in einigen großen Städten wie Hamburg oder Hannover der Fall sein wird, gibt es im Emsland am Sonntag aber nicht.

(Weiterlesen: Schwule und lesbische Paare können ab 1. Oktober heiraten)

Die Stadt Lingen, mit rund 56.900 Einwohnern die bevölkerungsreichste Kommune im Landkreis, liegt mit insgesamt 63 Personen, die im Rathaus mit „in eingetragener Lebenspartscherschaft lebend“ gemeldet sind, mit dem Wert im Emsland vorn. „In unserem Standesamt selbst wurden seit 2002 insgesamt 33 Lebenspartnerschaften eingetragen“, teilte Stadtsprecherin Nina Kleene mit. Der Stadt liegen zwei Anmeldungen vor, nach denen Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt werden sollen. Anmeldungen für weitere, „neue“ Eheschließungen gebe es nicht.

Zwei lose Anfragen in Meppen

Mit insgesamt 15 Lebenspartnerschaften seit 2001 gibt es in Meppen, mit rund 36.800 Einwohnern auch die zweitgrößte Stadt im Emsland, die zweitgrößte Zahl eingetragener Lebenpartnerschaften. „Zwei gleichgeschlechtliche Paare haben sich in den vergangenen Wochen ,lose‘ nach der Möglichkeit einer Umwandlung in eine Ehe erkundigt. Derzeit liegt keine Anmeldung von gleichgeschlechtlichen Paaren vor, jedoch eine Voranfrage für August 2018“, berichtet Florian Jürgens, Sprecher der Stadt Meppen.

(Weiterlesen: Bundestag sagt Ja zur Ehe für alle)

In Papenburg, der mit 36.200 Einwohnern drittgrößten Stadt im Emsland, gab es bisher keine Anmeldungen oder Nachfragen nach gleichgeschlechtlichen Ehen, teilte Stadtsprecher Heiko Abbas mit. „Seit Einführung der Lebenpartnerschaft im Jahr 2001 hat das Standesamt der Stadt Papenburg acht dieser Partnerschaften registriert“, so Abbas.

Anmeldung zum 18. August 2018 in Sögel

Jeweils eine Anmeldung oder eine Nachfrage nach der Möglichkeit, eine gleichgeschlechtliche Ehe einzugehen, gab es in den Standesämtern in Haren, Sögel und Geeste. In Haren wird die erste gleichgeschlechtliche Ehe Mitte Oktober erwartet, berichtet Sprecherin Michaela Hoffmann, die den konkreten Termin aus Datenschutzgründen nicht nennen wollte. „Insgesamt war die Nachfrage nach der Eingehung von Lebenspartnerschaften in Haren bisher verhalten. Bislang wurden seit Einführung der Lebenspartnerschaft im Jahr 2001 nur drei solcher Verbindungen geschlossen, und zwar in den Jahren 2002, 2005 und 2016“, so Hoffmann. Auch Birgit Schmidt von der Gemeinde Geeste teilte aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mit, wann die eine bereits fest angemeldete Eheschließung eines gleichgeschlechtliche Paares stattfinden wird.

(Weiterlesen: Ehe für alle: So stimmten die Abgeordneten der Emsländer ab)

Ein besonderes Datum hat sich ein Paar in der Samtgemeinde Sögel ausgesucht: Dem Standesamt dort liegt eine Anmeldung für den 18. August 2018 vor, teilte Standesamts-Mitarbeiterin Jutta Rieke-Osterbrink mit. Die sechs Lebenpartnerschaften, die in der Hümmlinggemeinde bisher eingetragen wurden, verteilen sich ihren Angaben zufolge auf die Jahre 2004, 2007, 2015, 2016 und zwei mal auf 2017.

Urlaub und „relatives Randthema“

Der Bürgermeister der Samtgemeinde Lathen, Karl-Heinz Weber, teilte mit, er halte es „für unangemessen, in diesem Umfang Recherchearbeiten für die Presse in einem relativen Randthema zu betreiben.“ Von Hermann Wocken, Bürgermeister der Samtgemeinde Dörpen, hieß es: „Urlaubsbedingt bekommen wir die Abarbeitung dieses Themas vor dem 10. Oktober leider nicht hin. Dafür bitte ich um Verständnis.“ Versendet wurde die Anfrage unserer Redaktion am 19. September, die erste Rückmeldung ging wenige Stunden später ein. Nach Informationen unserer Redaktion sind einige wenige Klicks notwendig, um die Daten mit der entsprechenden Software zu erhalten.

Die Leiterin der Fachbereiche Ordnung, Arbeit und Soziales der Samtgemeinde Herzlake, Brigitte Schröder, machte Datenschutzgründe geltend. „Ich kann keine Angaben über das Thema ,gleichgeschlechtliche Ehe‘ machen, da die Anzahl derer in der Samtgemeinde Herzlake sehr gering ist“, teilte Schröder mit.

Endgültige Umsetzung wohl erst im Herbst 2018

Probleme gibt es in den Rathäusern derweil noch mit der Software AutiSta (Automation im Standesamt). „Einziger Anbieter dieser Software in Deutschland ist der Verlag für Standesamtswesen in Frankfurt am Main. Das elektronische Register kann erst angepasst werden, wenn der Gesetzgeber entsprechende Regelungen getroffen hat und die Standards darauf angepasst wurden. Damit kann, so die Auskunft des Verlags für Standesamtswesen in Frankfurt am Main, für 2018 gerechnet werden“, berichtet Florian Jürgens, Sprecher der Stadt Meppen. Andere Anbieter eines entsprechenden Programms existieren auf dem Markt nicht, heißt es aus mehreren Rathäusern. Monika Knobbe, Standesbeamtin in Freren, rechnet sogar damit, dass eine endgültige Umsetzung des Gesetzes im Personenstandsregister erst zum 1. November 2018 möglich sein dürfte. Bis dahin kann im Personenstandsregister auch weiterhin nur „Ehemann“ und „Ehefrau“ aufgeführt werden.

(Weiterlesen: Das bedeutet die Öffnung der Ehe für Homosexuelle)

Für die Eheschließenden hat das, auch wenn es zwei Frauen beziehungsweise zwei Männer sind, keine Auswirkungen. Denn alle erhalten nach einer Eheschließung ab dem 1. Oktober 2017 „Dokumente in einer dem neuen Sachverhalt angepassten Form, vor allem die Eheurkunde, die sie als Ehegatten ausweist“, so Florian Jürgens. Und die sind letztlich entscheidend. Die notwendigen Änderungen im Personenstandsregister werden später automatisch erfolgen.