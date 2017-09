Ferien eingeläutet Kinder gestalten Amandusfest an Aschendorfer Grundschule mit

Kinder gestalten Amandusfest an Aschendorfer Grundschule mit MEC öffnen

Hoch im Kurs stand bei den Kindern während des Amandusfestes an der Grundschule das Schminken. Foto: Christian Belling

Aschendorf. So lässt es sich in die Ferien starten: Mit dem Amandusfest haben am Freitag die mehr als 270 Kinder der Aschendorfer Grundschule und des Schulkindergartens die Herbstferien eingeläutet.