Mehr Personal für Tochter EDL Papenburger Meyer Werft strukturiert um

Papenburg. Die Papenburger Meyer Werft strukturiert in Sachen Sicherheit, Transport und Logistik um. Unter anderem übertragen die Schiffbauer das komplette Sicherheitsmanagement an ihre Tochter EDL Ems-Dienstleistung.

Bislang hatte die Werft in den Bereichen Schiffsicherheit und Werkfeuerwehr viele Jahre mit der Papenburger Sicherheitsgesellschaft (PSG) der Hanrath-Gruppe zusammengearbeitet. Grund für den Wechsel seien unter anderem geänderte gesetzliche Vorschriften bei Aufbau und Betrieb einer Werkfeuerwehr, erklärte Werftsprecher Günther Kolbe am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion. In anderen Bereichen würde die Werft aber weiterhin mit Hanrath zusammenarbeiten, versicherte Kolbe. Hanrath-Chef Herbert Hanrath bestätigte das auf Nachfrage.

Wie die Werft weiter mitteilte, wird die Zahl der Beschäftigten bei EDL von derzeit 450 auf rund 700 im Laufe des Jahres 2018 steigen. Das bedeutet aber nicht, dass 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Vielmehr wird es nach Informationen unserer Redaktion so sein, dass Teile der Meyer-Stammbelegschaft sowie PSG-Leute zu EDL wechseln beziehungsweise ihnen entsprechende Angebote unterbreitet werden. Zudem sollen Stellen ausgeschrieben werden. (Lesen Sie auch: Papenburger Meyer Werft baut zweites Schiff für Briten)

Bei dem Dienstleister werden Werftangaben zufolge zudem die bisherigen Logistikaufgaben auf die gesamte Transport- und Logistikkette erweitert. „Die bislang bestehenden Schnittstellen entfallen und die Abläufe werden deutlich verschlankt und vereinfacht“, heißt es in einer Mitteilung der Werft.

Bislang hatten die Schiffbauer auch bei Transport und Logistik auch andere Partner beauftragt. Steigende Sicherheitsanforderungen sowie deutliche Beschleunigungen in den Produktionsabläufen erforderten nun aber ein Umdenken – vor allem bei der Werkfeuerwehr. Hier müssten die Akteure künftig noch enger als bisher zusammenarbeiten, so die Werft. (Lesen Sie auch: Zu niedrige Ems sorgt für Zwischenstopp von „AIDAnova“-Schiffsteil)

Als strategisches Ziel wird formuliert, auch den „restlichen Teil“ von Transport und Logistik sowie die Sicherheit auf der gesamten Werft unter dem Dach der EDL zu bündeln. „Mit der Aufstockung der Belegschaft und weiteren geplanten Investitionen wird der Stellenwert der EDL Ems Dienstleistung als wichtiges Unternehmen in unserer Region und als bedeutender Arbeitgeber deutlich steigen“, wird EDL-Geschäftsführer Lambert Kruse in der Mitteilung zitiert.

Die EDL war 2002 als „Sozialer Betrieb“ für zunächst 15 Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen gegründet worden. Mitte 2015 drohte 120 Mitarbeitern wegen Umstrukturierungen der Jobverlust. Inzwischen hat die Belegschaft wie die der Werft eine Beschäftigungsgarantie bis zum Jahr 2030.