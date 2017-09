Nach Altem Güterbahnhof Papenburger Hanrath-Gruppe verpachtet auch Café

Papenburg. Die Papenburger Hanrath-Gruppe setzt die Konzentration auf ihr Kerngeschäft fort. Nach dem Alten Güterbahnhof verpachten die Automobil- und Sicherheitsdienstspezialisten auch ihr Café Capo im Gewerbegebiet an der Carl-Benz-Straße.

Pächter wird Hermann Schütter. Der Gastronom übernimmt das Café zum 1. Oktober 2017.

Rückkehr unter anderen Voraussetzungen

Für Schütter ist es gewissermaßen eine Rückkehr – allerdings unter anderen Voraussetzungen. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich macht, hatte er bereits in dem Café gearbeitet, sei mit Inbetriebnahme des Alten Güterbahnhofs dann aber zunehmend stärker dort eingebunden gewesen. Das sei schließlich auch zu Lasten des Angebots im Café gegangen, fügt Herbert Hanrath, Chef der Hanrath-Gruppe, hinzu. „Ohne professionellen Koch war das Angebot stark eingeschränkt“, erklärt Hanrath. „Ich konnte aber nicht mehr auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen“, ergänzt Schütter. Zwischenzeitlich seien über das Café, das über mehr als 50 Plätze verfügt, täglich bis zu 50 Mittagessen über die Ladentheke gegangen. Künftig wird Schütter, der vor seinem Einstieg bei Hanrath im Arkadenhaus tätig war, das Café „komplett in Eigenregie“ führen, wie Hanrath betont. Seit dem 1. September ist der Alte Güterbahnhof an den Caterer BCS aus Bremen verpachtet.

Potenzial an Umländerwiek und Lüchtenburg

„Wir kochen jeden Tag frisch“, verspricht Schütter „gutes, bodenständiges Essen für kleines Geld und kein Schickimicki à la wenig drauf und teuer“. Das Angebot inklusive Mittagstisch richte sich nicht nur an Mitarbeiter und Kunden im Gewerbegebiet. Das Essen könne auch von außerhalb abgeholt werden. Schütter sieht hier Potenzial bei den Anwohnern der Umländerwiek und der Lüchtenburg. Weitere Frequenz verspricht sich der Gastronom, der das Café zusammen mit seiner Frau Martina und zwei Teilzeitkräften betreiben wird, durch die Eröffnung des Kia-Autohauses, die Hanrath zufolge noch in diesem Jahr erfolgen soll.

Die Angebotspalette umfasst außer Mittagessen auch Kaffee und Kuchen, Fingerfood und Brötchenplatten sowie das Catering für Tagungsgäste und kleine Gesellschaften. „Freitags gibt es Fisch, samstags ein Frühstücksbüfett und im Winter Kohltouren“, betont Schütter.

Hanrath ist derweil froh darüber, den Gastronomen als Pächter für das Café gewonnen zu haben. „Wer sich in der Branche ein wenig auskennt, der weiß, wie schwierig es ist, einen guten Koch zu bekommen“, sagt er. Und Schütter sei „ein ganz hervorragender“.