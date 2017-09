„All you need is cheese“ 50er-Jahre-Musical in Papenburg

Papenburg. Eine bunte Reise in die 1950-er Jahre mit Schlager, Charme und Käse verspricht die Aufführung des Musicals „All you need is cheese“ am Samstag, 30. September 2017, ab 18 Uhr im Papenburger Theater auf der Werft. Karten gibt es ab 16 Euro. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr.

„Wir kommen ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde mit diesem tollen Musical, denn eigentlich sollte am Samstagabend das Stück ,Zur alten Liebe‘ gespielt werden“, erklärt Kulturreferent Ansgar Ahlers. „Weil das Musical aber aufgrund eines Krankheitsfalls nicht gezeigt werden kann, haben wir ,All you need is cheese‘ als Ersatz besorgen können“, so Ahlers weiter.

Dabei sei die Bezeichnung „Ersatz“ nicht zutreffend. „Mit ,All you need is cheese‘ haben wir einen richtig stimmungsvollen Kracher kurzfristig nach Papenburg holen können. Das wird super“, verspricht der Kulturreferent. Die Karten für das ursprüngliche Stück behalten nach Angaben der Stadtverwaltung ihre Gültigkeit, die Kartenbesitzer und Abonnenten seien telefonisch informiert worden. An der Abendkasse gebe es Tickets in den drei Preiskategorien für 16, 20 oder 22 Euro.

Das Musical spielt in den wilden 50-er Jahren. Es ist die Zeit von Caterina Valente und Peter Kraus sowie der Heimatfilme mit Luis Trenker. Fünf Frauen beschließen, sich selbstständig zu machen. Ihre Männer sind teilweise im Krieg verschollen oder haben ihr Herz in Frankreich verloren. Die Frauen eröffnen ein Restaurant in Heidelberg. Ihr Konzept: singende Kellnerinnen. Das Problem: Außer der Köchin kann niemand singen. Zudem haben die Damen vergessen, eine Schankerlaubnis zu beantragen. Als eines Tages ein schöner, fremder Mann auftaucht und sich danach erkundigt, bricht vollends Chaos aus...