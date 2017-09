Wo am Wochenende gefeiert wird Wieder volles Programm im nördlichen Emsland

Papenburg. Im nördlichen Emsland steht das Wochenende vor dem Tag der Deutschen Einheit im Zeichen von Oktober-, Herbst- und Erntedankfesten. Es gibt aber auch Konzerte, ein Musical und Partys.

Papenburg Kultur präsentiert am Freitag, 29. September 2017, um 20 Uhr im Theater Forum Alte Werft das „Romeo Franz Ensemble“. Mit Swing und Jazz der 30er bis 50er Jahre, Latin, Walzer, ungarischer Folklore und Eigenkompositionen will das Romeo-Franz-Ensemble begeistern. Resttickets gibt es für 22 Euro an der Abendkasse.

Das Musical „All you need is cheese“ präsentiert Papenburg Kultur am Samstag, 30. September, um 18 Uhr im Theater Forum Alte Werft. Es ist die Zeit der großen Caterina Valente, die Zeit der Heimatfilme mit Luis Trenker, die Zeit des heißen Peter Kraus. Gerade ist Elvis als GI in Bremerhaven gelandet als fünf Frauen beschließen sich selbstständig zu machen. Ihre Männer sind teilweise im Krieg verschollen oder haben ihr Herz in Frankreich verloren. Beherzt nehmen die Frauen ihr Leben selber in die Hand. Karten gibt es ab 17,60 Euro an der Abendkasse.

Michelmarkt am Obenende

Am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, findet zum Abschluss der Papenburger Kirmessaison der traditionelle Michelmarkt am Obenende statt. Neben Fahrgeschäften und einer Vergnügungsmeile gibt es ein Tuning-Treffen am Sonntagnachmittag.

Am Sonntag, 1. Oktober, und Montag, 2. Oktober, findet hinter dem Saalbetrieb Schulte-Lind in Papenburg in einem Festzelt das fünfte „Papenburger Oktoberfest“ statt. Einlass zum Oktoberfest ist an beiden Abenden bereits um 18.30 Uhr. Karten für den Sonntag gibt es noch im Vorverkauf zum Preis von 17,50 Euro bei der Gaststätte Schulte-Lind oder an der Abendkasse. Der Montag ist ausverkauft.

Erntedankfeste in Bockhorst und Börger

Mit einer Apres-Ski-Party mit DJ Thomas startet am Freitag, 29. September, um 21 Uhr das dreitägige Erntedankfest in Bockhorst. Der große Erntedankumzug durch die Nordhümmlinggemeinde nimmt am Sonntag um 12 Uhr Fahrt auf. Von Samstag, 30. September, bis Montag, 2. Oktober, findet in Börger die Herbstkirmes statt. Am Sonntag um 13.30 Uhr nehmen die Festwagen und Fuß- und Kindergruppen Aufstellung zum Erntedankumzug. Am Montag gibt es den traditionellen Viehmarkt.

Die Hilfsorganisation Helping Hands feiert in Lathen am Sonntag, 1. Oktober, von 15 bis 20 Uhr erstmals ein Herbstfest. Im Mittelpunkt steht das Schlemmen. Rund 40 Mitstreiter werden etwa 20 Essensstände aufbauen. Der Verein plant mit rund 1.500 Portionen. Jedes Essen kostet 1 Euro.

„Lieblingsfarbe Schokolade“ nennen sich die zwei Musikerinnen und Kabarettistinnen Hannah Silberbach und Maura Porrmann, die der Kulturkreis Clemenswerth präsentiert. Sie treten am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr im Foyer des Hümmling-Gymnasiums in Sögel auf. Eintrittskarten zum Konzert gibt es an der Abendkasse. Nichtmitglieder zahlen 12 Euro, Mitglieder 10 Euro und Schüler 8 Euro.

„Wahlparty“ in der Diskothek Stricker

Die Diskothek Stricker in Dörpen veranstaltet am Samstag, 30. September, ab 22 Uhr eine „Wahlparty“. Das Motto der Diskothek Limit in Ihrhove lautet am Samstag, 30. September, und Montag, 2. Oktober, jeweils ab 23 Uhr „Indian Summer“.