Schleppverband wird Freitag erwartet Zu niedrige Ems sorgt für Zwischenstopp von „AIDAnova“-Schiffsteil

Papenburg. Am Freitagabend wird an der Papenburger Meyer Werft ein 120 Meter langes und 42 Meter breites Maschinenraummodul für die „AIDAnova“ erwartet.

Ursprünglich sollte der Schleppverband, der am Montag bei der Neptun Werft in Rostock-Warnemünde gestartet war, bereits am Donnerstagabend in Papenburg sein. Ein zu geringer Wasserstand der Ems verhinderte jedoch die Weiterfahrt von Emden nach Papenburg.

Kreuzfahrtschiff mit Flüssigerdgas

Das Schiffselement ist das Herz des weltweit ersten mit Flüssigerdgas (LNG) betriebenen Kreuzfahrtschiffes für die Rostocker Reederei AIDA Cruises. Im Inneren befinden sich vier sogenannte Dual-Fuel-Motoren der Firma Caterpillar aus Kiel, die auf der Neptun Werft an Bord des Schiffsteils installiert wurden. Mit LNG wird die „AIDAnova“ nach ihrer Ablieferung im Herbst kommenden Jahres mit dem derzeit umweltfreundlichsten fossilen Treibstoff betrieben. Durch die Nutzung von LNG werden die Emissionen von Feinstaub und Schwefeloxiden nahezu vollständig vermieden, der Ausstoß von CO² verringert sich nach Angaben des Kreuzfahrtkonzerns um 25 Prozent.

Meyer Werft baut wieder Aida

Ein zweites 120 Meter langes Modul mit den drei LNG-Tanks ist derzeit noch auf der Neptun Werft im Bau und wird im November in Papenburg erwartet. Das gesamte Fassungsvolumen der drei Tanks für das Kreuzfahrtschiff, das auf der Meyer Werft Anfang September auf Kiel gelegt wurde, beträgt 3550 Kubikmeter.

Die „AIDAnova“ ist das erste von zwei neuen Kreuzfahrtschiffen, das die Papenburger Meyer Werft für AIDA Cruises baut. Das Schwesterschiff soll im Jahr 2021 abgeliefert werden. Beide Schiffe sind Teil einer Serie von insgesamt sieben Ozeanriesen, die der AIDA-Mutterkonzern, der größte Kreuzfahrtkonzern der Welt, Carnival, bei der Meyer-Werften-Gruppe bestellt hat. Die Schiffe für die Carnival-Marken Carnival Cruise Line, P&O Cruises, Costa Crociere entstehen an den Meyer-Standorten in Papenburg und im finnischen Turku zwischen 2018 und 2022. Die Papenburger Schiffbauer haben damit aktuell den höchsten Auftragsbestand mit LNG-Schiffen weltweit und sind Marktführer bei der Einführung der LNG-Technologie für den Antrieb von Kreuzfahrtschiffen.