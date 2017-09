Hakenkreuze gesprüht Draibergkreuz in Aschendorf verunstaltet

Aschendorf. Unbekannte haben das Wegekreuz auf dem Aschendorfer Draiberg mit Hakenkreuzen und anderen Symbolen beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Verärgert reagiert Hans-Ulrich Feller aus Aschendorf über den Vorfall. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Heimat- und Bürgervereins Aschendorf ist am Mittwoch von den Schmierereien berichtet worden. Er habe sich gleich auf den Weg zum Kreuz gemacht und Fotos geschossen. Diese hat er der Polizei übergeben und Anzeige gegen unbekannt erstattet. „Der Sockel des Kreuzes ist von allen Seiten besprüht worden, unter anderem auch mit Hakenkreuzen“, so Feller. Auch eine Sitzbank und ein Baum in der näheren Umgebung wurden mit Farbe besprüht. „Eine riesige Sauerei“, so Feller.

Entstanden sein müssen die Beschädigungen zwischen Montagabend und Mittwochmittag. Denn am Montagabend seien die Symbole laut Aussage einer Bekannten Fellers noch nicht da gewesen. Nun müsse sich der Verein, der für die Pflege des Kreuzes zuständig ist, um die Säuberung kümmern. Was finanziell auf den Verein zukomme, wisse er nicht, so Feller. Einige Hundert Euro könnten es aber schon werden, meint der stellvertretende Vorsitzende.

Die Polizei in Papenburg bestätigt auf Anfrage die eingegangene Anzeige. Die Ermittlungen würden nun aufgenommen, sagte ein Sprecher. Es seien Hakenkreuze und weitere, noch nicht identifizierte Symbole gesprüht worden.

Personen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter Telefon 04961/9260 zu melden. Möglicherweise, so der Sprecher, werde der Fall aufgrund der verfassungsfeindlichen Symbole, die gesprüht wurden, auch im Zuge der Ermittlungen an den Staatsschutz in Lingen abgegeben.