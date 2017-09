Brillant-Feuerwerk am Samstag Michelmarkt mit Tuning-Treffen am Wochenende in Papenburg

Michelmarkt mit Tuning-Treffen am Wochenende in Papenburg MEC öffnen

Der Michaelmarkt am Papenburger Obenende wartet am Samstag und Sonntag mit Verkaufsständen, Karussells und Buden auf. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Am Samstag, 30. September, und am Sonntag, 1. Oktober, findet zum Abschluss der Papenburger Kirmessaison der traditionelle Michelmarkt am Obenende statt. Die Veranstaltung wartet mit einer Vergnügungsmeile sowie einem Tuning-Treffen am Sonntagnachmittag auf.